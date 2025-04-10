Монстр із глибин: рибалка витягнув із моря тунця розміром із людину (фото)

У водах між Тайванем і Японією спіймали гігантського чорного тунеца. Вага риби становила 216 кг, а її вартість може перевищити 67 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 3,5 млн гривень).

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Про це пише NTK.

На північно-східному узбережжі Тайваню 48-річний рибалка Лінь Іцзюнь став місцевою знаменитістю, спіймавши гігантського чорного тунця вагою 216 кілограмів. За попередніми оцінками, вартість улову може сягати приголомшливих £67 000, що становить приблизно 3 537 357 гривень за курсом на 10 квітня 2025 року.

Лінь, капітан невеликого риболовецького судна Chuanchanglong No.168, вийшов у море 2 квітня з порту Суао, що на північному сході Тайваню. Для упіймання великої риби він використовував наживку зі свіжих кальмарів і скумбрії. Уже вранці 6 квітня близько 7:30, після кількох днів безрезультатного лову, на його снасті клюнув величезний чорний тунець — рідкісна і цінна риба.

"Я відчув себе так, немов виграв у лотерею. Це була моя мрія — зловити тунця. Я ретельно готувався, і удача виявилася на моєму боці", — сказав Лінь в інтерв'ю місцевим ЗМІ.

Тунець вагою 216 кілограмів Фото: Jam Press

Експерти з рибальства, оглянувши здобич, підтвердили її виняткову якість і рідкість. Це перший зареєстрований випадок вилову чорного тунця в цій частині економічної морської зони, яка розташована між Тайванем і Японією. Риба була живою і доставлена в порт у відмінному стані, що значно збільшує її ринкову цінність.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, тунець може бути проданий за ціною до £1607 (84 тисячі гривень) за кілограм — це рекордна вартість навіть для дорогих сортів тунця, особливо якщо його м'ясо піде на продаж для приготування суші та сашимі. Остаточну суму буде визначено на майбутньому рибному аукціоні, де Лінь сподівається отримати ще більше завдяки унікальності свого улову.

"Такі тунці неймовірно цінуються в Японії і на міжнародних ринках, особливо якщо вони свіжі, великі й спіймані легальним способом", — зазначили фахівці з Асоціації рибалок Тайваню.

Раніше Фокус повідомляв, що рибалка став зіркою соцмереж після розповіді про свій улов. Чоловік вирушив на звичайну риболовлю, а повернувся зі знахідкою, яка могла б бути доказом у кримінальній справі. Історія швидко зацікавила користувачів соцмереж.

Також стало відомо, що величезна риба затягнула рибалку на 2,5 кілометра в море. У прибережних водах малайзійського міста Куантан стався незвичайний випадок, коли місцевий житель опинився на каяку сам посеред водойми.