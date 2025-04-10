Монстр из глубин: рыбак вытащил из моря тунца размером с человека (фото)

В водах между Тайванем и Японией пойман гигантский черный тунец. Вес рыбы составил 216 кг, а ее стоимость может превысить 67 тысяч фунтов стерлингов (примерно3,5 млн гривен).

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Об этом пишет NTK.

На северо-восточном побережье Тайваня 48-летний рыбак Линь Ицзюнь стал местной знаменитостью, поймав гигантского черного тунца весом 216 килограммов. По предварительным оценкам, стоимость улова может достигать ошеломляющих £67 000, что составляет примерно 3 537 357 гривен по курсу на 10 апреля 2025 года.

Линь, капитан небольшого рыболовецкого судна Chuanchanglong No.168, вышел в море 2 апреля из порта Суао, что на северо-востоке Тайваня. Для поимки крупной рыбы он использовал наживку из свежих кальмаров и скумбрии. Уже утром 6 апреля около 7:30, после нескольких дней безрезультатной ловли, на его снасти клюнул огромный черный тунец — редкая и ценная рыба.

"Я почувствовал себя так, словно выиграл в лотерею. Это была моя мечта — поймать тунца. Я тщательно готовился, и удача оказалась на моей стороне", — сказал Линь в интервью местным СМИ.

Тунец весом 216 килограммов Фото: Jam Press

Эксперты по рыболовству, осмотрев добычу, подтвердили ее исключительное качество и редкость. Это первый зарегистрированный случай вылова черного тунца в этой части экономической морской зоны, которая находится между Тайванем и Японией. Рыба была живой и доставлена в порт в отличном состоянии, что значительно увеличивает ее рыночную ценность.

По сообщениям местных СМИ, тунец может быть продан по цене до £1607 (84 тысячи гривен) за килограмм — это рекордная стоимость даже для дорогих сортов тунца, особенно если его мясо пойдет на продажу для приготовления суши и сашими. Окончательная сумма будет определена на предстоящем рыбном аукционе, где Линь надеется получить еще больше благодаря уникальности своего улова.

"Такие тунцы невероятно ценятся в Японии и на международных рынках, особенно если они свежие, крупные и пойманы легальным способом", — отметили специалисты из Ассоциации рыболовов Тайваня.

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