Огромная рыба затянула рыбака на 2,5 километра в море: что с ним произошло (фото)
В прибрежных водах малазийского города Куантан произошел необычный случай, когда местный рыбак оказался на каяке посреди моря, куда его затянула гигантская рыба.
Об этом происшествии сообщило издание The Star.
34-летний Лукман Аль-Хаким занимался обычной рыбалкой на королевскую макрель, когда почувствовал мощный рывок.
"Я сразу понял, что это что-то неординарное. Леска мгновенно размоталась до конца, а в следующий момент я уже мчался по воде на своем каяке", — рассказал рыбак в интервью журналистам.
Катушка внезапно завизжала
Мужчина, который владеет рыболовным магазином в Кемамани, штат Теренггану, стал популярным благодаря своим видео с советами по рыбалке, использовал специальное снаряжение.
"Я ловил на расстоянии между 3 и 5 километров от берега. Всего через 15 минут после заброса наживки моя катушка внезапно завизжала — безошибочный признак того, что крупная рыба взяла наживку и убегает", — пояснил Аль-Хаким.
Огромная рыба-парусник, которая клюнула на крючок, потянула каяк вместе с Лукманом в открытое море.
"Добыча была настолько сильной, что за считанные минуты почти вся леска с моей катушки была размотана. Рыба протянула меня на 2,4 километра", — поделился рыбак.
Габариты рыбы впечатляют
Когда Аль-Хаким наконец увидел свой улов, то был поражен его размерами. "Рыба была почти длиной с каяк, а ее копьевидное рыло длиной около 50 сантиметров выглядело как серьезное оружие", — пояснил он.
Оценив ситуацию, Лукман принял решение отпустить огромную рыбу. "Я не считаю это большой потерей. Мясо этого вида (парусников) довольно жесткое и имеет специфический вкус, который трудно назвать деликатесом. Гораздо более ценным для меня стал этот невероятный опыт", — признался рыбак.
Кстати, парусники способны развивать скорость до 100 километров в час, что делает их самыми быстрыми рыбами в мире. Взрослые особи могут достигать 3,5 метра в длину и весить примерно 100 килограммов.
Напомним, ранее Фокус сообщал о необычной находке у берегов тайской провинции Пхукет. Тамошние рыбаки вытащили из воды гигантскую рыбу длиной более 2,5 метра и весом 8,6 кг. Речь идет о так называемой "рыбе-землетрясении" или сельдевом короле, которую в японском фольклоре считают предсказателем природных катаклизмов и вспышек болезней.
Также мы рассказывали историю о рыбаке, который поймал рыбу с головой, похожей на змеиную. Увидев необычный улов, очевидцы настаивали на том, чтобы немедленно уничтожить существо. Этот агрессивный вид может достигать длины до 92 см и имеет на коже узоры, подобные питону. Эксперты отмечают, что после вылова подобных рыб следует мгновенно обезвредить: отсечь голову, выпотрошить тушу и поместить ее в герметичный пакет.