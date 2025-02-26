"Інопланетянин" із глибин: рибалка спіймав істоту, яка налякала соцмережі (відео)

Роман Федорцов виявив незвичайну морську істоту в північній частині Тихого океану. Люди порівняли її з інопланетянином, а деякі навіть висловили сумнів у тому, що вона має земне походження.

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Російський рибалка Роман Федорцов, відомий своїми незвичайними уловами, знову здивував підписників, представивши загадкову глибоководну істоту. Він показав володаря цибулеподібного тіла, звужених очей і зяючого рота в одному зі своїх роликів в Instagram.

Федорцов виловив незвичайного морського мешканця в північній частині Тихого океану. Відео зібрало сотні тисяч переглядів і викликало шквал коментарів. Багато користувачів соціальних мереж порівняли загадкову істоту з інопланетянином, а деякі навіть засумнівалися в її земному походженні.

Пізніше Федорцов ідентифікував свою знахідку як Aptocyclus ventricosus, також відому як гладка риба-жаба. Цей вид морських променеперих риб мешкає на значних глибинах і може досягати 44 см у довжину. Як повідомляє видання What's The Jam, незвичайний зовнішній вигляд риби міг бути спричинений зміною тиску під час підйому на поверхню, через що її тіло сильно роздулося.

Відео з "глибоководним монстром" привернуло увагу багатьох глядачів.

"Це 100% інопланетянин", — написав один із користувачів. Інші порівняли рибу з персонажами кінофраншиз "Чужий", "Люди Ікс" і навіть із Волдемортом із "Гаррі Поттера".

Однак реакція на знахідку виявилася неоднозначною: деякі користувачі закликали знищити істоту, тоді як інші, навпаки, захоплювалися її унікальним виглядом. Один із коментаторів навіть припустив, що рибу зловили в "Чорнобилі".

Згідно з даними iNaturalist, цей вид вперше був описаний німецьким зоологом Петером Симоном Палласом 1769 року, а його середовищем існування є Тауйська губа біля острова Ольський в Охотському морі. Гладка риба-жаба вирізняється відсутністю луски, великими грудними плавниками й особливим черевним диском, який допомагає їй прикріплятися до різних поверхонь.

Раніше Фокус повідомляв, що рибалка близько години боровся з гігантською 90 кілограмовою акулою. Гастон Зукко закинув снасті на відстань 310 метрів у море за допомогою безпілотника. Як наживку він використовував кефаль. Досвідчені човнярі підказали рибалці ідеальне місце для лову великої здобичі.

Також стало відомо, що зі смертоносною хижачкою розправилася "загадкова істота". Тушу величезної білої акули виявили на південному сході Австралії в жовтні 2023 року. Кількість і характер ран, які були на її тілі, тоді спантеличили вчених.