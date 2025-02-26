"Инопланетянин" из глубин: рыбак поймал существо, напугавшее соцсети (видео)

Роман Федорцов обнаружил необычное морское существо в северной части Тихого океана. Люди сравнили его с инопланетянином, а некоторые даже выразили сомнение в том, что оно имеет земное происхождение.

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Российский рыбак Роман Федорцов, известный своими необычными уловами, вновь удивил подписчиков, представив загадочное глубоководное существо. Он показал обладателя луковицеобразного тела, суженных глаз и зияющего рта в одном из своих роликов в Instagram.

Федорцов выловил необычного морского обитателя в северной части Тихого океана. Видео собрало сотни тысяч просмотров и вызвало шквал комментариев. Многие пользователи социальных сетей сравнили загадочное существо с инопланетянином, а некоторые даже усомнились в его земном происхождении.

Позже Федорцов идентифицировал свою находку как Aptocyclus ventricosus, также известную как гладкая рыба-лягушка. Этот вид морских лучеперых рыб обитает на значительных глубинах и может достигать 44 см в длину. Как сообщает издание What’s The Jam, необычный внешний вид рыбы мог быть вызван изменением давления при подъеме на поверхность, из-за чего ее тело сильно раздулась.

Видео с "глубоководным монстром" привлекло внимание многих зрителей.

"Это 100% инопланетянин", – написал один из пользователей. Другие сравнили рыбу с персонажами кинофраншиз "Чужой", "Люди Икс" и даже с Волдемортом из "Гарри Поттера".

Однако реакция на находку оказалась неоднозначной: некоторые пользователи призывали уничтожить существо, в то время как другие, напротив, восхищались его уникальным обликом. Один из комментаторов даже предположил, что рыбу поймали в "Чернобыле".

Согласно данным iNaturalist, этот вид впервые был описан немецким зоологом Петером Симоном Палласом в 1769 году, а его средой обитания является Тауйская губа у острова Ольский в Охотском море. Гладкая рыба-лягушка отличается отсутствием чешуи, крупными грудными плавниками и особым брюшным диском, который помогает ей прикрепляться к различным поверхностям.

Ранее Фокус сообщал, что рыбак около часа боролся с гигантской 90 килограммовой акулой. Гастон Зукко забросил снасти на расстояние 310 метров в море с помощью беспилотника. В качестве наживки он использовал кефаль. Опытные лодочники подсказали рыболову идеальное место для ловли крупной добычи.

Также стало известно, что со смертоносной хищницей расправилось "загадочное существо". Тушу огромной белой акулы обнаружили на юго-востоке Австралии в октябре 2023 года. Количество и характер ран, которые были на ее теле, тогда озадачили ученых.