Величезна риба затягла рибалку на 2,5 кілометра у море: що з ним сталося (фото)

У прибережних водах малайзійського міста Куантан стався незвичайний випадок, коли місцевий рибалка опинився на каяку посеред моря, куди його затягнула гігантська риба.

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Про цю пригоду повідомило видання The Star.

34-річний Лукман Аль-Хакім займався звичайною риболовлею на королівську макрель, коли відчув потужний ривок.

"Я одразу зрозумів, що це щось неординарне. Волосінь миттєво розмоталася до кінця, а наступної миті я вже мчав по воді на своєму каяку", — розповів рибалка в інтерв'ю журналістам.

Котушка раптово завищала

Чоловік, який володіє рибальським магазином у Кемамані, штат Теренггану, став популярним завдяки своїм відео з порадами щодо риболовлі, використовував спеціальне спорядження.

"Я ловив на відстані між 3 і 5 кілометрів від берега. Всього через 15 хвилин після закидання наживки моя котушка раптово завищала — безпомилкова ознака того, що велика риба взяла наживку і втікає", — пояснив Аль-Хакім.

Лукман прийняв рішення відпустити величезну рибу Фото: The Star

Велетенська риба-вітрильник, яка клюнула на гачок, потягла каяк разом із Лукманом у відкрите море.

"Здобич була настільки сильною, що за лічені хвилини майже вся волосінь з моєї котушки була розмотана. Риба протягнула мене на 2,4 кілометра", — поділився рибалка.

Габарити риби вражають

Коли Аль-Хакім нарешті побачив свій улов, то був вражений його розмірами. "Риба була майже завдовжки з каяк, а її списоподібне рило довжиною близько 50 сантиметрів виглядало як серйозна зброя", — пояснив він.

Оцінивши ситуацію, Лукман прийняв рішення відпустити величезну рибу. "Я не вважаю це великою втратою. М'ясо цього виду (вітрильників) досить жорстке і має специфічний смак, який важко назвати делікатесом. Набагато ціннішим для мене став цей неймовірний досвід", — зізнався рибалка.

До речі, вітрильник здатні розвивати швидкість до 100 кілометрів на годину, що робить їх найшвидшими рибами у світі. Дорослі особини можуть досягати 3,5 метра в довжину та важити приблизно 100 кілограмів.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про незвичайну знахідку біля берегів тайської провінції Пхукет. Тамтешні рибалки витягли з води гігантську рибу завдовжки понад 2,5 метра і вагою 8,6 кг. Йдеться про так звану "рибу-землетрус" або оселедцевого короля, яку в японському фольклорі вважають провісником природних катаклізмів та спалахів хвороб.

Також ми розповідали історію про рибалку, який спіймав рибу з головою, схожою на зміїну. Побачивши незвичний улов, очевидці наполягали на тому, щоб негайно знищити істоту. Цей агресивний вид може досягати довжини до 92 см і має на шкірі візерунки, подібні до пітона. Експерти наголошують, що після вилову подібних риб слід миттєво знешкодити: відсікти голову, випатрати тушу і помістити її в герметичний пакет.