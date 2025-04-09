Ідеально в піст: рецепт риби з овочами та ананасами

Смажена риба в "шубі" з овочів та ананасів — страва, яка ідеально підійде до пісного меню. Готувати її дуже просто, а результат виходить просто неймовірним.

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Своїм рецептом поділилася кулінарна блогерка Вікторія.

Риба з овочами та ананасами

Інгредієнти:

філе хека;

сіль, перець, спеції до риби;

склянка води;

борошно і яйця для панірування;

олія для смаження;

велика цибулина – 1 шт;

великий червоний перець – 1 шт;

консервовані ананаси – 1 банка;

кетчуп – 250 гр;

майонез – 200 гр;

лавровий лист.

Спосіб приготування:

Філе хека нарізати на невеликі шматочки, скласти в глибоку миску, посолити, поперчити, додати спеції до риби і перемішати. Влити склянку води, знову перемішати, накрити харчовою плівкою і залишити маринуватися в холодильнику на 1-2 години.

Запанірувати рибу в борошні та яйцях і обсмажити на розігрітій сковорідці на олії з обох боків до готовності.

На іншій пательні змішати нарізану кубиками цибулю, солодкий червоний перець, ананаси, ананасовий сік, майонез, кетчуп і лавровий лист. Усе добре перемішати, накрити кришкою і тушкувати до м'якості овочів та ананасів.

У форму викласти шар тушкованих овочів, потім — шар смаженої риби. Чергувати шари, поки не закінчаться інгредієнти. Коли все охолоне, відправити форму з рибою в холодильник на ніч, щоб усе добре просочилося.

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