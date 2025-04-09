Ідеально в піст: рецепт риби з овочами та ананасами
Смажена риба в "шубі" з овочів та ананасів — страва, яка ідеально підійде до пісного меню. Готувати її дуже просто, а результат виходить просто неймовірним.
Своїм рецептом поділилася кулінарна блогерка Вікторія.
Риба з овочами та ананасами
Інгредієнти:
- філе хека;
- сіль, перець, спеції до риби;
- склянка води;
- борошно і яйця для панірування;
- олія для смаження;
- велика цибулина – 1 шт;
- великий червоний перець – 1 шт;
- консервовані ананаси – 1 банка;
- кетчуп – 250 гр;
- майонез – 200 гр;
- лавровий лист.
Спосіб приготування:
Філе хека нарізати на невеликі шматочки, скласти в глибоку миску, посолити, поперчити, додати спеції до риби і перемішати. Влити склянку води, знову перемішати, накрити харчовою плівкою і залишити маринуватися в холодильнику на 1-2 години.
Запанірувати рибу в борошні та яйцях і обсмажити на розігрітій сковорідці на олії з обох боків до готовності.
На іншій пательні змішати нарізану кубиками цибулю, солодкий червоний перець, ананаси, ананасовий сік, майонез, кетчуп і лавровий лист. Усе добре перемішати, накрити кришкою і тушкувати до м'якості овочів та ананасів.
У форму викласти шар тушкованих овочів, потім — шар смаженої риби. Чергувати шари, поки не закінчаться інгредієнти. Коли все охолоне, відправити форму з рибою в холодильник на ніч, щоб усе добре просочилося.
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