Идеально в пост: рецепт рыбы с овощами и ананасами
Жареная рыба в "шубе" из овощей и ананасов – блюдо, которое идеально подойдет к постному меню. Готовить ее очень просто, а результат получается просто невероятным.
Своим рецептом поделилась кулинарный блогер Виктория.
Рыба с овощами и ананасами
Ингредиенты:
- филе хека;
- соль, перец, специи к рыбе;
- стакан воды;
- мука и яйца для панировки;
- масло для жарки;
- большая луковица – 1 шт.;
- большой красный перец – 1 шт.;
- консервированные ананасы – 1 банка;
- кетчуп – 250 гр;
- майонез – 200 гр;
- лавровый лист.
Способ приготовления:
Филе хека нарезать на небольшие кусочки, сложить в глубокую миску, посолить, поперчить, добавить специи к рыбе и перемешать. Влить стакан воды, снова перемешать, накрыть пищевой пленкой и оставить мариноваться в холодильнике на 1-2 часа.
Запанировать рыбу в муке и яйцах и обжарить на разогретой сковороде на растительном масле с обеих сторон до готовности.
На другой сковороде смешать нарезанный кубиками лук, сладкий красный перец, ананасы, ананасовый сок, майонез, кетчуп и лавровый лист. Все хорошо перемешать, накрыть крышкой и тушить до мягкости овощей и ананасов.
В форму выложить слой тушеных овощей, затем – шар жареной рыбы. Чередовать слои, пока не закончатся ингредиенты. Когда все остынет, отправить форму с рыбой в холодильник на ночь, чтобы все хорошо пропиталось.
Читайте также:
Просто и полезно: рецепт рыбы, запеченной в духовке
Рыба к празднику: рецепт стейка из лосося
Лещ в майонезном соусе: рецепт полезного и сытного блюда в духовке