Идеально в пост: рецепт рыбы с овощами и ананасами

Жареная рыба в "шубе" из овощей и ананасов – блюдо, которое идеально подойдет к постному меню. Готовить ее очень просто, а результат получается просто невероятным.

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Своим рецептом поделилась кулинарный блогер Виктория.

Рыба с овощами и ананасами

Ингредиенты:

филе хека;

соль, перец, специи к рыбе;

стакан воды;

мука и яйца для панировки;

масло для жарки;

большая луковица – 1 шт.;

большой красный перец – 1 шт.;

консервированные ананасы – 1 банка;

кетчуп – 250 гр;

майонез – 200 гр;

лавровый лист.

Способ приготовления:

Филе хека нарезать на небольшие кусочки, сложить в глубокую миску, посолить, поперчить, добавить специи к рыбе и перемешать. Влить стакан воды, снова перемешать, накрыть пищевой пленкой и оставить мариноваться в холодильнике на 1-2 часа.

Запанировать рыбу в муке и яйцах и обжарить на разогретой сковороде на растительном масле с обеих сторон до готовности.

На другой сковороде смешать нарезанный кубиками лук, сладкий красный перец, ананасы, ананасовый сок, майонез, кетчуп и лавровый лист. Все хорошо перемешать, накрыть крышкой и тушить до мягкости овощей и ананасов.

В форму выложить слой тушеных овощей, затем – шар жареной рыбы. Чередовать слои, пока не закончатся ингредиенты. Когда все остынет, отправить форму с рыбой в холодильник на ночь, чтобы все хорошо пропиталось.

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