Японські синиці дуже ввічливі: жестом пропускають партнера в гніздо (відео)

Учені вперше спостерігали, як птахи використовували крила, щоб жестом запросити партнера першим пройти в гніздо.

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Японські синиці (Parusminor) дуже ввічливі принаймні під час спарювання. Учені вперше задокументували унікальну поведінку представників цього виду, яку раніше вважали притаманною лише людям і людиноподібним мавпам, пише Gizmodo.

Під час нового дослідження команда з Токійського університету вперше спостерігала, як птахи змахували крилами, сигналізуючи своєму партнеру, що він має пройти в гніздо. Це відкриття збільшує кількість видів, які, як відомо, спілкуються жестами.

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Для людей властиві багато видів невербального спілкування: від підморгування і кивка, до жесту рукою, що означає "після тебе". Однак учені вперше спостерігали щось подібне серед японських синиць. За словами провідного автора дослідження Тосітакі Судзукі, який 17 років присвятив вивченню японських синиць, птахи не лише використовують певні заклики для передавання певних значень, а й об'єднують різні заклики у фрази, використовуючи синтаксичні правила. Саме ці різноманітні вокалізації й спонукали вченого до дослідження потенційного використання фізичних жестів.

Під час дослідження команда спостерігала за розмноженням восьми пар синиць у гніздах, куди птахи заходили по одному. Загалом учені спостерігали за трьома сотнями відвідувань гнізд. Повертаючись із полювання, птахи приносили личинок у гніздо: один із партнерів сідав поруч і махав крилами, пропускаючи другого, після цього партнер першим заходив у гніздо. Цікаво, що самки виконували цей жест частіше, ніж самці. Автори дослідження також вважають, що ці жести та поведінка птахів не залежали від того, хто першим прибув у гніздо.

Автори дослідження також помітили, що жест крилами був зроблений не в бік гнізда, а в бік партнера. Передбачається, що це вказує на те, що це не був загальновказівний жест. Тепер учені вважають, що нове відкриття стало ще одним нагадуванням про те, що у тваринному світі насправді відбувається більше, ніж ми знаємо.

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