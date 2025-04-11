Щось у річках і озерах по всьому світу впливає на мозок риб: учені стривожені відкриттям

Вчені виявили, що ліки проти занепокоєння і сну, які використовують люди і які потрапляють у стічні води, цікавим чином впливають на поведінку атлантичного лосося. Навіть невеликої кількості речовин достатньо, щоб вплинути на виживання й успіх виду в дикій природі.

Related video

Про це пише Science Alert.

На жаль, препарати, які приймають люди, від ліків проти тривоги до антибіотиків, не зникають просто так, залишаючи наші тіла. Багато з них не можуть бути повністю видалені системами очищення стічних вод, а тому потрапляють до річок, озер і струмків, де можуть затримуватися і впливати на дику природу несподіваним чином. Це відкриття стривожило вчених.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У новому дослідженні команда зі Шведського університету сільськогосподарських наук зосередилася на вивченні того, як седативний засіб, відомий як клобазам, який призначають за розладів сну і занепокоєння, впливає на молоді особини атлантичного лосося (Salmo salar) з річки Дал у центральній Швеції в Балтійське море.

Результати роботи вчених вказують на те, що навіть крихітні сліди наркотиків у навколишньому середовищі можуть змінити поведінку тварин у такий спосіб, що це впливає на їхнє виживання та успіх у дикій природі.

Зазначимо, що нещодавнє глобальне дослідження річок Землі показало, що наркотики забруднюють водні шляхи на всіх континентах, і навіть в Антарктиді. Вчені виявили, що речовини насправді потрапляють у водні екосистеми не тільки через повсякденне використання людьми, оскільки активні сполуки проходять через людські тіла, а потім потрапляють у каналізаційні системи. Іншими джерелами хімічних речовин є неправильна утилізація та промислові стоки.

Сьогодні в навколишньому середовищі по всьому світу виявлено майже 1000 різних активних фармацевтичних речовин. Особливе занепокоєння викликає той факт, що біологічні мішені багатьох із цих препаратів, як-от рецептори в людському мозку, присутні також у найрізноманітніших інших видів. Простими словами, вони також здатні впливати на тварин у дикій природі, змінюючи їхню поведінку. Вчені також виявили, що фармацевтичне забруднення річок і озер здатне порушити фізіологію, розвиток і навіть відтворення окремих видів.

Поведінковим ефектам фармацевтичних забруднювачів приділяли відносно менше уваги, але лабораторні дослідження показують, що різні з цих забруднювачів здатні змінювати функцію мозку і поведінку. Це серйозна причина для занепокоєння з огляду на те, що дії, критично важливі для виживання, включно з уникненням хижаків, пошуком їжі та соціальною взаємодією, можуть бути порушені.

Далі вчені провели велике польове дослідження в центральній Швеції, під час якого прикріпили імплантати, що повільно вивільняють клобазам, а також мініатюрні передавачі стеження до молоді атлантичного лосося під час його міграції в море через Дал.

Результати показали, що препарат підвищив успішність міграції виду з річки в море, оскільки більше оброблених клобазамом лососів досягли Балтійського моря, як порівняти з необробленими особинами. Результати також показують, що обробленим особинам знадобилося менше часу, щоб пройти дві великі греблі, які часто затримують або блокують лосося.

Потім учені провели лабораторний експеримент, який показав, що препарат змінив те, як риби групуються і рухаються разом під час зіткнення з хижаком. Це свідчить про те, що зміни в міграції, які спостерігаються в дикій природі, можуть бути спричинені наркотиками, що спричинили зрушення в соціальній динаміці та ризиковій поведінці.

Простими словами, результати дослідження вчених уперше в історії показують масштаби наслідків забруднення довкілля і те, як фармацевтичне забруднення може впливати на різні види в дикій природі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили нову небезпеку в стічних водах.