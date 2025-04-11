Что-то в реках и озерах по всему миру влияет на мозг рыб: ученые встревожены открытием

Ученые обнаружили, что лекарства от беспокойства и сна, используемые людьми и попадающие в сточные воды, любопытным образом влияют на поведение атлантического лосося. Даже небольшого количества веществ достаточно, чтобы повлиять на выживание и успех вида в дикой природе.

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Об этом пишет Science Alert.

К сожалению, принимаемые людьми препараты, от лекарств от тревоги до антибиотиков, не исчезают просто так, покидая наши тела. Многие из них не могут быть полностью удалены системами очистки сточных вод, а потому попадают в реки, озера и ручьи, где могут задерживаться и влиять на дикую природу неожиданным образом. Это открытие встревожило ученых.

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В новом исследовании команда из Шведского университета сельскохозяйственных наук сосредоточилась на изучении того, как седативное средство, известное какклобазам и назначаемое при расстройствах сна и беспокойства, влияет на молодые особи атлантического лосося (Salmo salar) из реки Дал в центральной Швеции в Балтийское море.

Результаты работы ученых указывают на то, что даже крошечные следы наркотиков в окружающей среде могут изменить поведение животных таким образом, что это влияет на их выживание и успех в дикой природе.

Отметим, что недавнее глобальное исследование рек Земли показало, что наркотики загрязняют водные пути на всех континентах, и даже в Антарктиде. Ученые обнаружили, что вещества на самом деле попадают в водные экосистемы не только через повседневное использование людьми, поскольку активные соединения проходят через человеческие тела, а затем попадают в канализационные системы. Другими источниками химических веществ являются неправильная утилизация и промышленные стоки.

Сегодня в окружающей среде по всему миру обнаружено почти 1000 различных активных фармацевтических веществ. Особое беспокойство вызывает тот факт, что биологические мишени многих из этих препаратов, такие как рецепторы в человеческом мозге, присутствуют также у самых разных других видов. Простыми словами, они также способны влиять на животных в дикой природе, изменяя их поведение. Ученые также обнаружили, что фармацевтическое загрязнение рек и озер способно нарушить физиологию, развитие и даже воспроизводство отдельных видов.

Поведенческим эффектам фармацевтических загрязнителей уделялось относительно меньше внимания, но лабораторные исследования показывают, что различные из этих загрязнителей способны изменять функцию мозга и поведение. Это серьезная причина для беспокойства, учитывая, что действия, критически важные для выживания, включая избегание хищников, поиск пищи и социальное взаимодействие, могут быть нарушены.

Далее ученые провели большое полевое исследование в центральной Швеции, в ходе которого прикрепили имплантаты, медленно высвобождающие клобазам, а также миниатюрные передатчики слежения к молоди атлантического лосося во время его миграции в море через Дал.

Результаты показали, что препарат повысил успешность миграции вида из реки в море, поскольку больше обработанных клобазамом лососей достигло Балтийского моря в сравнении с необработанными особями. Результаты также показывают, что обработанным особям потребовалось меньше времени, чтобы пройти две крупные плотины, которые часто задерживают или блокируют лосося.

Затем ученые провели лабораторный эксперимент, показавший, что препарат изменил то, как рыбы группируются и двигаются вместе при столкновении с хищником. Это говорит о том, что изменения в миграции, наблюдаемые в дикой природе, могут быть вызваны наркотиками, повлекшими сдвиги в социальной динамике и рисковом поведении.

Простыми словами, результаты исследования ученых впервые в истории показывают масштабы последствий загрязнения окружающей среды и то, как фармацевтическое загрязнение может влиять на различные виды в дикой природе.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили новую опасность в сточных водах.