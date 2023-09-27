Потребуются миллионы блох. Ученые нашли новый эффективный способ фильтрации сточных вод

Исследователи отмечают, что он весьма прост в реализации, не потребует больших затрат и весьма экологический.

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Очистные сооружения, увы, не способны очистить промышленные сточные воды от всех стойких химических загрязнителей. В результате в наши реки, ручьи и ирригационные системы часто попадают различные пестициды, промышленные химикаты и лекарства, которые существенно вредят экосистемам и загрязняют нашу воду и пищу, пишет The Guardian.

При этом многие из уже существующих вариантов фильтрации воды весьма дороги, содержат много углерода и даже способны загрязнять сами себя. В результате ученые из Университета Бирмингема сосредоточились на поисках природного фильтра, который является экологически чистым, дешев и легко масштабируемым.

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По словам соавтора исследования, профессора машиностроения Карла Дирна, они с коллегами обратились к водяным блохам — представителям рода Daphnia, которые на самом деле не являются блохами. Этот род насчитывает около 450 видов крошечных ракообразных, которые фильтруют корм, заглатывая мелкие частицы детрита, водорослей или бактерий. В результате ученые обнаружили, что морские блохи, по сути, могут стать биоэквивалентом пылесоса для очистки сточных вод.

По словам другого соавтора исследования, профессора окружающей среды Луизы Орсини, они с коллегами были весьма воодушевлены, когда поняли, что морские блохи на самом деле способны поглощать химические вещества. В ходе исследования ученые отобрали четыре вида морских блок, которые потребляют некоторые из загрязняющих веществ, наиболее опасных по мнению специалистов общественного здравоохранения:

фармацевтическое соединение диклофенак;

пестицид атразин;

тяжелый металл мышьяк;

промышленный химикат ПФОС.

Чтобы понять, какие виды морских блох наиболее предпочтительны Орсини с коллегами "воскресили" несколько спящих эмбрионов, застрявших в отложениях на дне рек. Отметим, что эти эмбрионы заключены в футляр, находящийся на дне озер, где они ждут наиболее подходящих условий — могут пройти века прежде чем эмбрионы "воскреснут".

Команда отобрала эмбрионы тех времен, когда эти загрязнители были наиболее распространены или вообще отсутствовали, отбирая штаммы из 1900, 1960, 1980 и 2015 годов. После этого в лаборатории ученые вырастили популяцию блох путем клонирования, а после проверили их генетический состав и навыки выживания. Затем исследователи проверили способность морских блох очищать воду — сначала эксперименты были проведены в аквариуме, затем в 100 литрах воды, а теперь используются в настоящей очистительной установке с более чем 2 000 литрами воды. На следующем этапе морских блох планируют поместить в резервуар с 21 миллионами литров воды.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что в лаборатории морские блохи поглотили:

90% диклофенака;

60% мышьяка;

59% атразина;

50% ПФОС.

К слову, на открытом воздухе, в условиях аналогичных очистительным сооружениям морские блохи продемонстрировали тот же результат. Авторы исследования считают, что блохи являются весьма перспективным решением для очистки сточных вод, так как они способны самостоятельно поддерживать популяцию путем клонирования и саморегулирования в зависимости от доступных питательных веществ.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, безопасно ли пить дождевую воду.