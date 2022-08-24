Ученые рассказали, безопасно ли пить дождевую воду

Многие люди считают, что дождевая вода — вполне безопасная и даже полезная, как утверждают специалисты, однако это не совсем так.

Питьевая вода поступает из различных источников, включая обычный кран, колодец, местные реки или родник. Но как насчет дождя — безопасный ли это источник воды? Эксперты дали ответ, пишет Big water filters berkey.

Дождевая вода обычно не содержит загрязняющих веществ и в целом считается вполне безопасной для питья. Однако, поскольку переносимые по воздуху загрязнители, такие как пыль и сажа, могут ухудшить качество дождевой воды, ее безопасность будет зависеть от уровня загрязнения атмосферы в вашем регионе.

Также необходимо иметь в виду, что дождевая вода может быстро загрязниться всевозможными бактериями, вирусами, паразитами и даже химическими токсинами, которые негативно влияют на ваше здоровье.

Кроме того, дождь, собираемый с поверхности крыши, может смыть любые загрязнения и мусор, скопившиеся на поверхности крыши, включая птичий помет, пыль и промышленные загрязнители, а в сельских районах, где происходит опрыскивание сельскохозяйственных культур, еще и химические пестициды.

"Поскольку поверхностные и переносимые по воздуху загрязнители могут влиять на качество дождевой воды, мы не рекомендуем пить дождевую воду без предварительной обработки", — отметили ученые.

Но, что если у вас возникла необходимость использовать дождевую воду? Как ее можно очистить?

Доведение воды до кипения убьет большинство паразитов, бактерий и вирусов и существенно снизит уровень патогенных микробов в воде. Тем не менее, некоторые патогены немного более устойчивы и их необходимо уничтожить с помощью химической дезинфекции или фильтрации.

Кипячение также не удалит токсичные химические вещества или тяжелые металлы. Кроме того, это может сделать их более концентрированными. Что касается химических токсинов (например, промышленных химикатов или остатков пестицидов) или тяжелых металлов, такие как свинец, наиболее эффективным методом уничтожения является использование качественного фильтра для воды.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют, чтобы при сборе и хранении дождевой воды, она тщательно дезинфицировалась и фильтровалась, а также регулярно проверялась. Если вы не можете должным образом дезинфицировать или фильтровать собранную дождевую воду, специалисты рекомендует не использовать ее в качестве источника питьевой воды, а вместо этого применять для полива растений или стирки одежды, купания и т. д.

Также они советуют иметь безопасный метод сбора, хранения, обработки и тестирования воды, прежде чем использовать ее в качестве источника питьевой воды.