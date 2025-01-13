Экономия и дань традициям: почему британцы ставят краны для холодной и горячей воды

Многие ванны в домах британцев оборудованы двумя кранами: из одного течет горячая вода, из другого — холодная. Каждый раз мытье рук и посуды сопровождается смешиванием воды, этот ритуал имеет длительную историю.

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Особенности быта жителей Великобритании могут показаться странными для иностранцев. В Украине и других европейских странах наличие смесителя над раковиной — привычное дело, но британцы ставят два крана для горячей и холодной воды. По словам директора Аккредитованного института слесарно-инженерного оборудования Кевина Веллмана, традиция укоренилась давно, ведь ранее в дом подавали воду раздельно для предотвращения заражения.

Холодная вода годилась для питья и ее подавали через основную магистраль. В то же время горячая вода содержалась в резервуаре, который обычно устанавливали на чердаке дома. Она могла стоять долгое время, цвести и пить ее не рекомендовали, говорит специалист.

Холодная вода ранее годилась для питья и ее подавали через основную магистраль

Принятый в 1965 году свод правил под названием "CP 310" указывает, что горячий кран лучше устанавливать слева.

Другая причина заключается в помощи слабовидящим. Им было бы таким образом легче запомнить, с какой стороны горячая вода, а с какой — холодная. Но спустя десятилетия технологии продвинулись вперед — в 1999 году британские власти разрешили устанавливать смесители.

Тем не менее в домах многих британцев до сих пор можно увидеть два смесителя в ванной. Они предпочитают мыть руки не под проточной водой, а сперва затыкают слив раковины пробкой, далее наполняют ее водой и моют руки с мылом.

Далее снимают пробку и вода стекает, но при этом британцы не споласкивают руки и после мытья просто вытирают их полотенцем. Также моется и посуда, ее не споласкивают перед тем, как поставить на сушку. Отчасти такая бытовая особенность поясняется экономией.

В Великобритании нет центрального отопления в привычном виде. Британцы греются газовыми колонками, раньше это были металлические цистерны с функцией бойлера.

Напомним, масштабные пожары в Калифорнии могли повредить системы водоснабжения. В районе Лос-Анджелеса были предупреждения о неиспользовании опасной питьевой воды.

Фокус ранее писал об удивительном открытии астрономов NASA. Специалисты нашли огромный резервуар воды на расстоянии более 12 млрд световых лет от Земли.