В глубоком космосе обнаружен резервуар из воды: там в 140 трлн раз больше воды, чем на Земле

Этот водный резервуар находится вокруг сверхмассивной черной дыры, масса которой в 20 млрд раз больше, чем у Солнца.

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Астрономы из NASA сделали удивительное открытие. Они обнаружили огромный резервуар из воды, который вращается вокруг сверхмассивной черной дыры на расстоянии более 12 млрд световых лет от нас. Это открытие предлагает новый взгляд на раннюю Вселенную и говорит о том, что необходимые компоненты для жизни существовали уже на самых ранних этапах истории Вселенной, пишет Interesting Engineering.

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Ученые из NASA изучили квазар под названием APM 08279+5255. Он излучает в тысячу триллионов раз больше энергии, чем Солнце. Внутри квазара, одного и самых ярких и энергичных объектов во Вселенной находится сверхмассивная черная дыра. Именно она с помощью своей гравитации заставляет окружающую ее материю ярко светится в разных длинах волн света. Поглощение материи черной дырой создает сильное тепло и мощные выбросы энергии.

В окружающей черную дыру среде астрономы из NASA обнаружили огромное количество водяного пара, который простирается на сотни световых лет и черной дыры. По оценкам ученых, в этом резервуаре из газообразной воды содержится в 140 трлн раз больше воды, чем в океанах на Земле. При этом масса черной дыры в 20 млрд раз больше, чем у Солнца.

По словам ученых, окружающая среда данной черной дыры необычная, ведь она создает огромное количество воды. Учитывая то, что свет квазара летел к нам более 12 млрд лет, это говорит о том, что вода присутствовала даже в самые ранние моменты существования Вселенной.

Хотя водяной пар разрежен по земным меркам, он необычайно теплый и плотный по сравнению с аналогичными регионами в пределах Млечного Пути. Температура водяного пара составляет примерно минус 52 градуса Цельсия.

Ученые из NASA изучили квазар под названием APM 08279+5255. Он излучает в тысячу триллионов раз больше энергии, чем Солнце. Иллюстрация Фото: NASA

Хотя водяной пар в 300 триллионов раз менее плотный, чем атмосфера Земли, он в 5 раз горячее и в сотни раз плотнее типичного межгалактического газа. Наличие водяного пара указывает на то, что квазар выпускает излучение, которое сохраняет окружающий газ теплым.

Ученые считают, что этот водяной пар в том числе может способствовать образованию новых звезд и планет. Это открытие проливает свет на условия в ранней Вселенной, где существовал водяной пар. Это значит, что строительные блоки жизни существовали уже в самом начале истории космоса.

Вода играет важнейшую роль в эволюции звезд и галактик, ведь она охлаждает газовые облака, чтобы те могли сжаться под действием гравитации и образовать звезды. И конечно же вода является одним из главных компонентов для создания жизни в том виде, в котором мы ее знаем.

По словам ученых, было удивительно обнаружить такое огромное количество воды в окрестностях огромной черной дыры.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили источник передачи воды на Луну, и он связан с нашей планетой. Новое исследование определило два главных источника образования воды на спутнике Земли и подвергло сомнению существующую теорию.

Также Фокус писал о том, что новое исследование гравитационных волн показало, что во Вселенной в далеком прошлом произошли экзотические события, а также, что в космосе существуют скрытые огромные черные дыры.