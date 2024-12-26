Со Вселенной произошло что-то странное: нечто скрывается в глубинах космоса, что нашли ученые

Исследование показывает, что в космосе произошли неизвестные экзотические события.

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Астрономы использовали самый большой детектор гравитационных волн галактического масштаба, чтобы потвердеть наличие постоянных пульсаций в ткани Вселенной. Этот фоновый шум, вероятно, вызван столкновениями огромных черных дыр, которые находятся в центрах галактик. Результаты наблюдений показывают, что фон гравитационных волн громче, чем считалось ранее. Также ученые обнаружили неожиданное место повышенной активности гравитационных волн, которое может быть связано со скрытыми сверхмассивными черными дырами. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Live Science.

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Гравитационные волны представляют собой пульсации в ткани пространства и времени. Их создают очень плотные и массивные объекты во время вращения или столкновений. Самыми плотными и самыми массивны объектами во Вселенной являются черные дыры.

Самые массивные черные дыры создают самые медленные и самые мощные гравитационные волны и для их изучения нужен детектор галактического масштаба. Хотя гравитационные волны были обнаружены впервые в 2015 году, самые медленные гравитационные волны обнаружили только в 2023 году.

Ученые нашли доказательства существования низкочастотных гравитационных волн, которые отличаются от того, что было известно о них раньше. Новые результаты показывают, что Вселенная является более активной, чем считалось.

В центре большинства галактик находятся сверхмассивные черные дыры, масса которых может быть в миллиарды раз больше, чем у Солнца. Когда происходит столкновение галактик, то их черные дыры также сталкиваются и сливаются. В результате создаются медленные и мощные гравитационные волны.

Гравитационные волны представляют собой пульсации в ткани пространства и времени. Их создают очень плотные и массивные объекты во время вращения или столкновений Фото: space.com

Чтобы подробно изучить фон гравитационных волн, который является собранием всех галактических слияний в истории Вселенной и создать его подробную карту, ученые использовали наблюдения за пульсарами, которые разбросаны по всему Млечному Пути. Таким образом астрономы получили детектор гравитационных волн размером с галактику.

Пульсары являются разновидностью нейтронных звезд, которые выпускают регулярные радиоволны во время очень быстрого вращения. Эти сигналы показывают, когда гравитационные волны прошли через звезду. Объединив данные многих пульсаров можно увидеть фон гравитационных волн. Для наблюдения за этим фоном астрономы использовали мощный радиотелескоп MeerKAT в Южной Африке.

Исследование дало возможность обнаружить неожиданные закономерности в фоне гравитационных волн, которые ранее были неизвестны. Ученые выяснили, что пространство и время между Землей и пульсарами изменяются гравитационными волнами более сильно, чем ожидалось. То есть фон гравитационных волн более громкий.

Ученые считают, что это указывает на существование большего количества скрытых сверхмассивных черных дыр во Вселенной, чем предполагают текущие модели. Но почему эти модели не соответствуют наблюдениям, пока не ясно.

Ученые считают, что это указывает на существование большего количества скрытых сверхмассивных черных дыр во Вселенной, чем предполагают текущие модели Фото: Live Science

Также астрономы обнаружили аномальное место повышенной активности гравитационных волн, что может быть вызвано слияниями сверхмассивных черных дыр. Также эта активность может говорить о наличии неизвестных экзотических событий, которые могли произойти вскоре после Большого взрыва.

По словам авторов исследования, считалось, что фон гравитационных волн является однородным, но обнаружение аномалии показывает, что это не так. Теперь ученые намерены провести новые исследования, чтобы выяснить, что же на самом деле происходило в ранней истории Вселенной.

Как уже писал Фокус, в январе 2025 года наступит противостояние Марса. Красная планета станет ярче, чем когда-либо с 2022 года, поскольку он будет находиться на одной линии с Землей и Солнцем.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили огромную черную дыру, положение которой в центре другой галактики вызвало большое удивление.