Із Всесвітом сталося щось дивне: щось ховається в глибинах космосу, що знайшли вчені

Дослідження показує, що в космосі відбулися невідомі екзотичні події.

Related video

Астрономи використовували найбільший детектор гравітаційних хвиль галактичного масштабу, щоб підтвердити наявність постійних пульсацій у тканині Всесвіту. Цей фоновий шум, імовірно, викликаний зіткненнями величезних чорних дір, які знаходяться в центрах галактик. Результати спостережень показують, що фон гравітаційних хвиль голосніший, ніж вважалося раніше. Також учені виявили несподіване місце підвищеної активності гравітаційних хвиль, яке може бути пов'язане з прихованими надмасивними чорними дірами. Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Гравітаційні хвилі являють собою пульсації в тканині простору і часу. Їх створюють дуже щільні та масивні об'єкти під час обертання або зіткнень. Найщільнішими і наймасивнішими об'єктами у Всесвіті є чорні діри.

Наймасивніші чорні діри створюють найповільніші та найпотужніші гравітаційні хвилі і для їх вивчення потрібен детектор галактичного масштабу. Хоча гравітаційні хвилі були виявлені вперше у 2015 році, найповільніші гравітаційні хвилі виявили тільки у 2023 році.

Учені знайшли докази існування низькочастотних гравітаційних хвиль, які відрізняються від того, що було відомо про них раніше. Нові результати показують, що Всесвіт є більш активним, ніж вважалося.

У центрі більшості галактик знаходяться надмасивні чорні діри, маса яких може бути в мільярди разів більшою, ніж у Сонця. Коли відбувається зіткнення галактик, то їхні чорні діри також стикаються і зливаються. У результаті створюються повільні та потужні гравітаційні хвилі.

Гравітаційні хвилі являють собою пульсації в тканині простору і часу. Їх створюють дуже щільні та масивні об'єкти під час обертання або зіткнень Фото: space.com

Щоб детально вивчити фон гравітаційних хвиль, який є зборами всіх галактичних злиттів в історії Всесвіту і створити його детальну мапу, науковці використали спостереження за пульсарами, які розкидані по всьому Чумацькому Шляху. Таким чином астрономи отримали детектор гравітаційних хвиль розміром з галактику.

Пульсари є різновидом нейтронних зірок, які випускають регулярні радіохвилі під час дуже швидкого обертання. Ці сигнали показують, коли гравітаційні хвилі пройшли через зірку. Об'єднавши дані багатьох пульсарів можна побачити фон гравітаційних хвиль. Для спостереження за цим фоном астрономи використовували потужний радіотелескоп MeerKAT у Південній Африці.

Дослідження дало можливість виявити несподівані закономірності у фоні гравітаційних хвиль, які раніше були невідомі. Учені з'ясували, що простір і час між Землею і пульсарами змінюються гравітаційними хвилями сильніше, ніж очікувалося. Тобто фон гравітаційних хвиль гучніший.

Учені вважають, що це вказує на існування більшої кількості прихованих надмасивних чорних дір у Всесвіті, ніж припускають поточні моделі. Але чому ці моделі не відповідають спостереженням, поки не зрозуміло.

Учені вважають, що це вказує на існування більшої кількості прихованих надмасивних чорних дір у Всесвіті, ніж припускають поточні моделі Фото: Live Science

Також астрономи виявили аномальне місце підвищеної активності гравітаційних хвиль, що може бути спричинене злиттями надмасивних чорних дір. Також ця активність може свідчити про наявність невідомих екзотичних подій, які могли статися незабаром після Великого вибуху.

За словами авторів дослідження, вважалося, що фон гравітаційних хвиль є однорідним, але виявлення аномалії показує, що це не так. Тепер учені мають намір провести нові дослідження, щоб з'ясувати, що ж насправді відбувалося в ранній історії Всесвіту.

Як уже писав Фокус, у січні 2025 року настане протистояння Марса. Червона планета стане яскравішою, ніж будь-коли з 2022 року, оскільки він перебуватиме на одній лінії із Землею і Сонцем.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили величезну чорну діру, положення якої в центрі іншої галактики викликало велике здивування.