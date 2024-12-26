У глибокому космосі виявлено резервуар із води: там у 140 трлн разів більше води, ніж на Землі

Цей водний резервуар розташований навколо надмасивної чорної діри, маса якої у 20 млрд разів більша, ніж у Сонця.

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Астрономи з NASA зробили дивовижне відкриття. Вони виявили величезний резервуар із води, який обертається навколо надмасивної чорної діри на відстані понад 12 млрд світлових років від нас. Це відкриття пропонує новий погляд на ранній Всесвіт і свідчить про те, що необхідні компоненти для життя існували вже на ранніх етапах історії Всесвіту, пише Interesting Engineering.

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Вчені з NASA вивчили квазар під назвою APM 08279+5255. Він випромінює в тисячу трильйонів разів більше енергії, ніж Сонце. Усередині квазара, одного з найяскравіших і найенергійніших об'єктів у Всесвіті, знаходиться надмасивна чорна діра. Саме вона за допомогою своєї гравітації змушує навколишню матерію яскраво світиться в різних довжинах хвиль світла. Поглинання матерії чорною дірою створює сильне тепло і потужні викиди енергії.

У середовищі, що оточує чорну діру, астрономи з NASA виявили величезну кількість водяної пари, що простягається на сотні світлових років. За оцінками вчених, у цьому резервуарі газоподібної води міститься в 140 трлн разів більше, ніж води в океанах на Землі. Водночас маса чорної діри у 20 млрд разів більша, ніж маса Сонця.

За словами вчених, навколишнє середовище цієї чорної діри незвичайне, адже вона створює величезну кількість води. З огляду на те, що світло квазара летіло до нас понад 12 млрд років, це свідчить про те, що вода була присутня навіть у найбільш ранні моменти існування Всесвіту.

Хоча водяна пара розріджена за земними мірками, вона надзвичайно тепла і щільна порівняно з аналогічними регіонами в межах Чумацького Шляху. Температура водяної пари становить приблизно мінус 52 градуси Цельсія.

Вчені з NASA вивчили квазар під назвою APM 08279+5255. Він випромінює в тисячу трильйонів разів більше енергії, ніж Сонце. Ілюстрація Фото: NASA

Хоча водяна пара в 300 трильйонів разів менш щільна, ніж атмосфера Землі, вона в 5 разів гарячіша і в сотні разів щільніша за типовий міжгалактичний газ. Наявність водяної пари вказує на те, що квазар випускає випромінювання, яке зберігає навколишній газ теплим.

Вчені вважають, що ця водяна пара, зокрема, може сприяти утворенню нових зірок і планет. Це відкриття проливає світло на умови в ранньому Всесвіті, де існувала водяна пара. Це означає, що будівельні блоки життя існували вже на самому початку історії космосу.

Вода відіграє найважливішу роль в еволюції зірок і галактик, адже вона охолоджує газові хмари, щоб ті могли стиснутися під дією гравітації й утворити зірки. І звісно ж вода є одним із головних компонентів для створення життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо.

За словами вчених, було дивно виявити таку величезну кількість води в околицях величезної чорної діри.

Як уже писав Фокус, вчені виявили джерело передачі води на Місяць, і воно пов'язане з нашою планетою. Нове дослідження визначило два головних джерела утворення води на супутнику Землі і піддало сумніву існуючу теорію.

Також Фокус писав про те, що нове дослідження гравітаційних хвиль показало, що у Всесвіті в далекому минулому відбулися екзотичні події, а також, що в космосі існують приховані величезні чорні діри.