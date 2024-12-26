Учені виявили джерело передачі води на Місяць: як воно пов'язане з нашою планетою

Нове дослідження визначило два головні джерела утворення води на супутнику Землі і піддало сумніву наявну теорію.

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Попри те, що Місяць здається надзвичайно посушливим світом, вода ховається на його поверхні, хоч і в невеликих масштабах. Походження води на Місяці довгий час ставило вчених у глухий кут. Тепер же вчені дійшли висновку, що вода на Місяці виникла внаслідок складної комбінації двох джерел. Дослідження опубліковано в журналі PNAS, пише Discover Magazine.

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Астрономи колись вважали, то на Місяці немає води. Але аналіз зразків ґрунту супутника Землі показав, що вода розподілена по поверхні Місяця в замороженому вигляді в різних гірських породах.

У 2008 році вчені виявили ознаки наявності води в зразках ґрунту, доставлених астронавтами програми "Аполлон". Через 10 років учені з'ясували, що водяний лід знаходиться в прихованих від сонячного світла кратерах. У 2020 році з'ясувалося, що водяний лід знаходиться також і на освітленій Сонцем поверхні Місяця. Хоча поверхня Місяця приблизно в 100 разів сухіша, ніж пустеля Сахара, все ж вона більш волога, ніж колись вважалося.

Одна теорія припускає, що вода на Місяці утворилася внаслідок падіння комет, які є крижаними об'єктами. Інша теорія припускає, що вода на Місяці утворилася під впливом сонячного вітру, який містить атоми водню і вони вступили у взаємодію з атомами кисню на поверхні супутника Землі.

Щоб перевірити ці теорії, вчені проаналізували воду з кількох зразків місячного ґрунту. Дослідження показало, що вода на Місяці виникла з матеріалів, з яких була створена Земля, а також завдяки кометам.

Учені вивчили ізотопний склад місячних зразків і виявили ізотопи кисню, які присутні в метеоритах, створених із того самого матеріалу, що й Земля. Ці матеріали якраз і наповнили нашу планету водою. Також учені виявили ізотопи кисню, які є в комет.

За словами авторів дослідження, ці результати свідчать про те, що вода на Місяці могла з'явитися з комбінації джерел: по-перше, з матерії, яка могла створити Землю, і, по-друге, з матерії, яка створює комети.

Також дослідження поставило під сумнів те, що сонячний вітер брав участь у створенні води на Місяці.

За словами вчених, отримані результати є важливим кроком вперед на шляху до повної розгадки таємниці появи води на Місяці. Також дослідження дає важливу інформацію про формування Місяця і прояснює зв'язок між вологою поверхнею Землі і посушливою поверхнею її супутника.

Як уже писав Фокус, із Всесвітом сталося щось дивне і щось ховається в глибинах космосу. Дослідження показує, що в космосі відбулися невідомі екзотичні події.

Також Фокус писав про те, що в небі на Землі відбуваються кардинальні зміни і незабаром його буде не впізнати. Дослідження показало, що Земля більше отримує сонячної енергії, ніж втрачає. І причина цього знаходиться у нас над головою.