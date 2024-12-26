У небі на Землі відбуваються кардинальні зміни: незабаром його буде не впізнати

Дослідження показало, що Земля більше отримує сонячної енергії, ніж втрачає. І причина цього знаходиться у нас над головою.

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Нове дослідження, засноване на супутникових даних NASA, показало, що хмарний покрив на Землі поступово зменшується, посилюючи глобальне потепління, пише IFLScience.

Сьогодні Земля отримує більше сонячної енергії, ніж втрачає. Залежність людства від викопного палива не пояснює ступеня таких змін. Також їх не може пояснити ефект альбедо — явище, за якого лід, що тане, зменшує кількість сонячного світла, що відбивається Землею назад у космос.

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Кліматолог з Інституту космічних досліджень імені Годдарда NASA Джордж Целіудіс і його команда вивчили супутникові дані, щоб розібратися в тому, що відбувається.

Як виявилося, суттєва зміна відбулася в зоні внутрішньотропічної конвергенції (ITCZ) — області низького тиску поблизу екватора. Саме в цьому місці зустрічаються північно-східні та південно-східні пасати.

У цій частині світу утворюються важкі хмари, коли тепле повітря підіймається і змішується з більш холодним. Результати дослідження показали, що ця зона звузилася, що призвело до зниження хмарного покриву.

В той самий час, субтропічна суха зона розширилася. Обидві такі зміни призвели до зниження рівня глобального хмарного покриву. Ступінь цього зниження варіюється від періоду до періоду, але в середньому Земля втрачає свої хмари зі швидкістю від 0,72% до 0,17% за десятиліття.

"Я впевнений, що нам вдалося знайти ланку, якої бракує, що пов'язує глобальне потепління і зменшення хмарності", — каже Целіудіс.

Вивчені вченими дані із супутника NASA Terra підтверджують результати попереднього дослідження. У ньому йшлося про те, що хмарність на Землі зменшується приблизно на 1,5% щодесятиліття, а це сприяє вищому рівню потепління на планеті.

На перший погляд, такі цифри можуть здатися незначними, але це вказує на "важливу роль хмар, яка може бути втрачена", наголосив кліматолог з Інституту метеорології Макса Планка Бйорн Стівенс.

Нагадаємо, вчені розповіли, чому хмари "пливуть по небу". Дослідники пролили світло на те, чому хмари мають такий вигляд, ніби вони просто підвішені в повітрі або ширяють по небосхилу.