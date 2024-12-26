В небе на Земле происходят кардинальные изменения: вскоре его будет не узнать

Исследование показало, что Земля больше получает солнечной энергии, чем теряет. И причина этому находится у нас над головой.

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Новое исследование, основанное на спутниковых данных NASA, показало, что облачный покров на Земле постепенно уменьшается, усугубляя глобальное потепление, пишет IFLScience.

На сегодняшний день Земли получает больше солнечной энергии, чем теряет. Зависимость человечества от ископаемого топлива не объясняет степени таких изменений. Также их не может объяснить эффект альбедо – явление, при котором тающий лед уменьшает количество солнечного света, отражаемого Земле обратно в космос.

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Климатолог из Института космических исследований имени Годдарда NASA Джордж Целиудис и его команда изучили спутниковые данные, чтобы разобраться в происходящем.

Как оказалось, существенное изменение произошло в зоне внутритропической конвергенции (ITCZ) – область низкого давления вблизи экватора. Именно в этом месте встречаются северо-восточные и юго-восточные пассаты.

В этой части мира образуются тяжелые облака, когда теплый воздух поднимается и смешивается с более холодным. Результаты исследования показали, что эта зона сузилась, что привело к снижению облачного покрова.

В это же время, субтропическая сухая зона расширилась. Об таких изменения привели к снижению уровня глобального облачного покрова. Степень этого снижения варьируется от периода к периоду, но в среднем Земля теряет свои облака со скоростью от 0,72% до 0,17% за десятилетие.

"Я уверен, что нам удалось найти недостающее звено, связывающее глобальное потепление и уменьшение облачности", — говорит Целиудис.

Изученные учеными данные со спутника NASA Terra подтверждает результаты предыдущего исследования. В нем говорилось, что облачность на Земле уменьшается примерно на 1,5% каждое десятилетие, а это способствует более высокому уровню потепления на планете.

На первый взгляд такие цифры могут показаться незначительными, но это указывает на "важную роль облаков, которая может быть утрачена", подчеркнул климатолог из Института метеорологии Макса Планка Бьорн Стивенс.

Напомним, ученые рассказали, почему облака "плывут по небу". Исследователи пролили свет на то, почему облака выглядят так, будто они просто подвешены в воздухе или парят по небосводу.