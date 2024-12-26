Ученые обнаружили источник передачи воды на Луну: как он связан с нашей планетой

Новое исследование определило два главных источника образования воды на спутнике Земли и подвергло сомнению существующую теорию.

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Несмотря на то, что Луна кажется чрезвычайно засушливым миром, вода скрывается на ее поверхности, хоть и в небольших масштабах. Происхождение воды на Луне долгое время ставило ученых в тупик. Теперь же ученые пришли к выводу, что вода на Луне возникла в результате сложной комбинации двух источников. Исследование опубликовано в журнале PNAS, пишет Discover Magazine.

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Астрономы когда-то считали, то на Луне нет воды. Но анализ образцов почвы спутника Земли показал, что вода распределена по поверхности Луны в замороженном виде в разных горных породах.

В 2008 году ученые обнаружили признаки наличия воды в образцах почвы, доставленных астронавтами программы "Аполлон". Через 10 лет ученые выяснили, что водяной лед находится в скрытых от солнечного света кратерах. В 2020 году выяснилось, что водяной лед находится также и на освещенной Солнцем поверхности Луны. Хотя поверхность Луны примерно в 100 раз более сухая, чем пустыня Сахара, все же она более влажная, чем когда-то считалось.

Одна теория предполагает, что вода на Луне образовалась в результате падения комет, которые являются ледяными объектами. Другая теория предполагает, что вода на Луне образовалась под влиянием солнечного ветра, который содержит атомы водорода и они вступили во взаимодействие с атомами кислорода на поверхности спутника Земли.

Чтобы проверить эти теории, ученые проанализировали воду из нескольких образцов лунной почвы. Исследование показало, что вода на Луне возникла из материалов, из которых была создана Земля, а также благодаря кометам.

Ученые изучили изотопный состав лунных образцов и обнаружили изотопы кислорода, которые присутствуют в метеоритах, созданных из того же материала, что и Земля. Эти материалы как раз и наполнили нашу планету водой. Также ученые обнаружили изотопы кислорода, которые есть у комет.

По словам авторов исследования, эти результаты свидетельствуют о том, что вода на Луне могла появиться из комбинации источников: во-первых, из материи, которая могла создать Землю, и, во-вторых, из материи, которая создает кометы.

Также исследование поставило под сомнение то, что солнечный ветер принимал участие в создании воды на Луне.

По словам ученых, полученные результаты являются важным шагом вперед на пути к полной разгадке тайны появления воды на Луне. Также исследование дает важную информацию о формировании Луны и проясняет связь между влажной поверхностью Земли и засушливой поверхностью ее спутника.

Как уже писал Фокус, со Вселенной произошло что-то странное и нечто скрывается в глубинах космоса. Исследование показывает, что в космосе произошли неизвестные экзотические события.

Также Фокус писал о том, что в небе на Земле происходят кардинальные изменения и вскоре его будет не узнать. Исследование показало, что Земля больше получает солнечной энергии, чем теряет. И причина этому находится у нас над головой.