Економія і данина традиціям: чому британці ставлять крани для холодної та гарячої води

Багато ванн у будинках британців обладнані двома кранами: з одного тече гаряча вода, з іншого — холодна. Щоразу миття рук і посуду супроводжується змішуванням води, цей ритуал має тривалу історію.

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Особливості побуту жителів Великої Британії можуть здатися дивними для іноземців. В Україні та інших європейських країнах наявність змішувача над раковиною — звична справа, але британці ставлять два крани для гарячої та холодної води. За словами директора Акредитованого інституту слюсарно-інженерного устаткування Кевіна Веллмана, традиція вкоренилася давно, адже раніше до оселі подавали воду роздільно для запобігання зараженню.

Холодна вода годилася для пиття і її подавали через основну магістраль. Водночас гаряча вода містилася в резервуарі, який зазвичай встановлювали на горищі будинку. Вона могла стояти довгий час, цвісти і пити її не рекомендували, каже фахівець.

Холодна вода раніше годилася для пиття і її подавали через основну магістраль

Ухвалений 1965 року звід правил під назвою "CP 310" вказує, що гарячий кран краще встановлювати зліва.

Інша причина полягає в допомозі слабозорим. Їм було б таким чином легше запам'ятати, з якого боку гаряча вода, а з якого — холодна. Але через десятиліття технології просунулися вперед — 1999 року британська влада дозволила встановлювати змішувачі.

Проте в будинках багатьох британців досі можна побачити два змішувачі у ванній. Вони вважають за краще мити руки не під проточною водою, а спершу затикають злив раковини пробкою, далі наповнюють її водою і миють руки з милом.

Далі знімають пробку і вода стікає, але при цьому британці не споліскують руки і після миття просто витирають їх рушником. Також миється і посуд, його не споліскують перед тим, як поставити на сушку. Частково така побутова особливість пояснюється економією.

У Великій Британії немає центрального опалення у звичному вигляді. Британці гріються газовими колонками, раніше це були металеві цистерни з функцією бойлера.

Нагадаємо, масштабні пожежі в Каліфорнії могли пошкодити системи водопостачання. У районі Лос-Анджелеса були попередження про невикористання небезпечної питної води.

Фокус раніше писав про дивовижне відкриття астрономів NASA. Фахівці знайшли величезний резервуар води на відстані понад 12 млрд світлових років від Землі.