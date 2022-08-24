Учені розповіли, чи безпечно пити дощову воду

Багато людей вважають, що дощова вода цілком безпечна та навіть корисна, як стверджують фахівці, проте це не зовсім так.

Питна вода надходить із різних джерел, включаючи звичайний кран, колодязь, місцеві річки або джерело. Але як щодо дощу — чи безпечне це джерело води? Експерти дали відповідь, пише Big water filters berkey.

Дощова вода зазвичай не містить забруднювальних речовин і в цілому вважається цілком безпечною для пиття. Однак оскільки забруднювачі, що переносяться в повітрі, такі як пил і сажа, можуть погіршити якість дощової води, її безпека залежатиме від рівня забруднення атмосфери у вашому регіоні.

Також необхідно мати на увазі, що дощова вода може швидко забруднитися всілякими бактеріями, вірусами, паразитами та навіть хімічними токсинами, які негативно впливають на ваше здоров'я.

Крім того, дощ, що збирається з поверхні даху, може змити будь-які забруднення та сміття, що скупчилися на поверхні даху, включаючи пташиний послід, пил та промислові забруднювачі, а в сільських районах, де відбувається обприскування сільськогосподарських культур, ще й хімічні пестициди.

"Оскільки поверхневі забруднювачі, що переносяться повітрям, можуть упливати на якість дощової води, ми не рекомендуємо пити дощову воду без попередньої обробки", — зазначили вчені.

Але що якщо у вас виникла необхідність використовувати дощову воду? Як її можна очистити?

Доведення води до кипіння уб'є більшість паразитів, бактерій і вірусів та суттєво знизить рівень патогенних мікробів у воді. Тим не менш, деякі патогени трохи стійкіші, і їх необхідно знищити за допомогою хімічної дезінфекції або фільтрації.

Кип'ятіння також не видаляє токсичні хімічні речовини або важкі метали. Крім того, це може зробити їх концентрованішими. Що стосується хімічних токсинів (наприклад, промислових хімікатів або залишків пестицидів) або важких металів, таких як свинець, найефективнішим методом знищення є використання якісного фільтру для води.

Центри з контролю та профілактики захворювань США рекомендують, щоб при збиранні та зберіганні дощової води вона ретельно дезінфікувалася та фільтрувалася, а також регулярно перевірялася. Якщо ви не можете належним чином дезінфікувати або фільтрувати зібрану дощову воду, фахівці рекомендують не використовувати її як джерело питної води, а замість цього застосовувати для поливу рослин або прання одягу, купання тощо.

Також вони радять мати безпечний метод збирання, зберігання, обробки й тестування води, перш ніж використовувати її як джерело питної води.