Нацелились на тотальное уничтожение: ученые нашли ключ к избавлению от постельных клопов

Постельные клопы являются серьезной угрозой миллионам домов и на протяжении последних десятилетий они становятся только опаснее. Пытаясь раскрыть секрет их адаптации ученые открыли для себя несколько их тайн, которые могут стать их слабостью.

Related video

Ученые из Техасского университета в Арлингтоне (UTA) представили высококачественный эталонный геном обыкновенного клопа (Cimex lectularius), что является важным достижением для понимания и борьбы с одним из самых неприятных вредителей, поражающих множество домов по всему миру. В будущем он может стать ключом к эффективной борьбе с этими захватчиками мест отдыха, пишет University of Texas at Arlington.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Исследование, опубликованное в журнале Journal of Heredity, предоставило науке новые инструменты для изучения биологии, эволюции и устойчивости клопов к пестицидам. Обновленный геном может привести к улучшению стратегий борьбы с вредителями и более глубокому пониманию их адаптации к человеческой среде, говорят авторы. Тодд Кастоу, профессор биологии в UTA и автор исследования, рассказал о значении этого прорыва, заявив: "Этот новый высококачественный эталонный геном представляет собой ценный ресурс для расширения научных исследований этого возрождающегося с медицинской и экономической точек зрения вредителя".

Важно

Спасение от клопов-паразитов. Эксперты рассказали почему стоит чаще менять постельное белье

Янник Франсиоли, аспирант, работающий в лаборатории Кастоу, и соавтор работы, подчеркнул важность понимания закономерностей эволюции клопов, связанных с человеком, особо отметив их историческую устойчивость в наших популяциях. Хотя клопы досаждали человечеству на протяжении тысяч лет, их распространенность резко сократилась после внедрения ДДТ в 1940-х годах. Эффективность этого пестицида позволила почти полностью уничтожить инвазию в промышленно развитых странах. Однако в 1990-х годах рост устойчивости к инсектицидам, запрет ДДТ из-за опасности для нашего здоровья и рост числа международных поездок привели к возобновлению эпидемии.

Недавние вспышки в крупных городах, в том числе в Париже в преддверии Олимпиады 2024 года, вновь привлекли внимание общественности к этой проблеме. Команда ученых выделила ДНК из замороженного образца клопа и использовала передовые технологии секвенирования, чтобы составить его полный геном на уровне хромосом. Анализ выявил 15 хромосом — 13 аутосом и две половые хромосомы (X1 и X2), что дает четкую генетическую карту для изучения таких важных признаков клопов, как устойчивость к инсектицидам.

Понимание половых хромосом особенно перспективно для исследователей, заявили они. Половые признаки могут быть направлены на разработку инновационных методов борьбы с вредителями, включающими контроль их популяции и уничтожению их фертильности. Кастоу отметил: "Этот новый фундаментальный ресурс позволит исследователям глубже понять генетическую основу признаков насекомого, вызывающих такие проблемы, как устойчивость к инсектицидам, что крайне важно для разработки более эффективных стратегий борьбы с вредителями".

Устойчивость клопа во многом объясняется его генетической адаптацией, в частности способностью противостоять химическим препаратам. В отчете Национальной ассоциации по борьбе с вредителями за 2023 год говорится, что с начала 2000-х годов число обращений в службы по борьбе с клопами увеличилось почти на 70%, что свидетельствует о глобальных масштабах проблемы. Экономические последствия также стали довольно заметны: расходы на истребление клопов составляют от 300 до 5000 долларов на семью, в зависимости от степени заражения и метода обработки.

Ранее Фокус писал о клопах-убийцах, использующих смертоносный инструмент для захвата добычи. Ученые обнаружили редкий пример насекомых, использующих дополнительные инструменты и хитрость, чтобы одолеть соперников.

Также Фокус писал о том, чего стоит опасаться в отелях, по словам микробиологов. От кнопок лифта до пультов дистанционного управления телевизором – в гостиничном номере таятся скрытые опасности, которые могут поставить под угрозу ваше здоровье. Микробиолог рассказал, на что стоит обращать внимание.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.