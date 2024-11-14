Только в Австралии: пара вернулась домой и обнаружила коалу в собственной постели (видео)

Коалы обычно обитают на эвкалиптовых деревьях, но одна пара в Австралии вернулась домой и была шокирована, обнаружив коалу в своей спальне.

Семейная пара переехала в Австралию из Бразилии и совершенно не ожидала встретить коалу на своей кровати. Коалы часто забираются в дворы, или гуляют по улицам. В дома они залезают через открытые окна и дверцы для животных. Об этом пишет CNN.

Пара в Австралии обнаружила коалу в собственной спальне

"Я была напугана, счастлива и взволнована одновременно. Я так нервничала, что забыла свой английский. Только в Австралии ", — рассказала Франсиелле Диас Руфино журналисту из Аделаиды в Южной Австралии.

На видео видно, как коала сидит на полу возле их кровати, смотрит на Франси и ее мужа Бруно, а затем забирается на тумбочку. Затем она запрыгивает на кровать.

"Я нервничала и беспокоилась о том, как мы сможем его выпустить", — сказала Фран.

Коалы, которые в основном обитают на восточном и юго-восточном побережьях Австралии, находятся под угрозой исчезновения в Новом Южном Уэльсе, Квинсленде и Австралийской столичной территории, в основном из-за болезней, засухи, лесных пожаров и расчистки земель.

В Южной Австралии, где живут Руфино, численность коал стабильна, а в некоторых районах популяция настолько велика, что ее приходится регулировать в целях защиты среды обитания.

Коалы редко нападают на людей и чаще всего их можно увидеть на верхушках деревьев, лениво жующими листья эвкалипта.

Фран Руфино рассказала, что ее муж использовал свитер, а потом и одеяло, чтобы прогнать коалу, и она сама нашла дорогу к двери.

Она сказала, что иногда замечает коал, гуляющих по улице или сидящих на эвкалиптовых деревьях в ее районе, и думает, что эта коала могла пробраться через дверцу для животных.

Хотя южные коалы сейчас чувствуют себя хорошо, существуют опасения, что болезни и утрата среды обитания могут привести к дальнейшему сокращению популяции находящихся под угрозой исчезновения видов вдоль восточного побережья Австралии.

В 2022 году был запущен 10-летний национальный план восстановления, однако спустя два года долгосрочные перспективы выживания диких коал на охраняемых территориях остаются "плохими", согласно ежегодному отчету, опубликованному в мае.

В начале октября коала, которая проникла на вокзал в Сиднее, вызвала переполох. Поездам пришлось снизить скорость, а ловить коалу отправили целый отряд полиции.