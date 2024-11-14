Тільки в Австралії: пара повернулася додому і знайшла коалу у власному ліжку (відео)

Коали зазвичай мешкають на евкаліптових деревах, але одна пара в Австралії повернулася додому і була шокована, виявивши коалу у своїй спальні.

Подружжя переїхало до Австралії з Бразилії і зовсім не очікувало зустріти коалу на своєму ліжку. Коали часто залазять у двори, або гуляють вулицями. У будинки вони залазять через відчинені вікна та дверцята для тварин. Про це пише CNN.

Пара в Австралії виявила коалу у власній спальні

"Я була налякана, щаслива і схвильована одночасно. Я так нервувала, що забула свою англійську. Це тільки в Австралії", — розповіла Франсіелле Діас Руфіно журналісту з Аделаїди в Південній Австралії.

На відео видно, як коала сидить на підлозі біля їхнього ліжка, дивиться на Франсі та її чоловіка Бруно, а згодом піднімається на тумбочку. Потім вона застрибує на ліжко.

"Я нервувала і турбувалася про те, як ми зможемо його випустити", — сказала Фран.

Коали, які здебільшого мешкають на східному та південно-східному узбережжях Австралії, перебувають під загрозою зникнення в Новому Південному Вельсі, Квінсленді та Австралійській столичній території, здебільшого через хвороби, посуху, лісові пожежі та розчищення земель.

У Південній Австралії, де живуть Руфіно, чисельність коал стабільна, а в деяких районах популяція настільки велика, що її доводиться регулювати з метою захисту середовища проживання.

Коали рідко нападають на людей і найчастіше їх можна побачити на верхівках дерев, які ліниво жують листя евкаліпта.

Фран Руфіно розповіла, що її чоловік використав светр, а потім і ковдру, щоб прогнати коалу, і вона сама знайшла дорогу до дверей.

Вона сказала, що іноді помічає коал, які гуляють вулицею або сидять на евкаліптових деревах у її районі, тому думає, що ця коала могла пробратися через дверцята для тварин.

Хоча південні коали зараз почуваються добре, є побоювання, що хвороби і втрата середовища проживання можуть призвести до подальшого скорочення популяції видів, що перебувають під загрозою зникнення, уздовж східного узбережжя Австралії.

У 2022-му було запущено 10-річний національний план відновлення, проте через два роки довгострокові перспективи виживання диких коал на територіях, що охороняються, залишаються "поганими", згідно зі щорічним звітом, опублікованим у травні.

На початку жовтня коала, яка проникла на вокзал у Сіднеї, спричинила переполох. Поїздам довелося знизити швидкість, а ловити коалу відправили цілий загін поліції.