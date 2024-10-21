Помогает мозгу отдохнуть: длинный сон на выходных на 74% снижает риск деменции, — исследование

Ученые 2 года наблюдали за сотнями людей старше 65 лет и пришли к выводу, что те, кто предпочитал в свободное время несколько лишних часов понежиться в постели — более здоровые.

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Лишние несколько часов сна на выходных не просто могут зарядить энергией на весь день, но и снизят риски для здоровья. Об этом говорится в материале DailyMail.

Исследование ученых показало, что длительный сон может снизить риск развития деменции более, чем на 70 процентов. Соответственно, мужчины и женщины старше 65 лет, которые любят понежиться в постели в субботу или воскресенье утром, гораздо реже сталкиваются с неизлечимым заболеванием.

Болезнью Альцгеймера и другими формами деменции в Великобритании страдают около 900 тысяч человек, а к 2040 году, согласно прогнозу специалистов, их количество может увеличиться до 1,5 млн человек. Связано это со старением населения.

В связи с этим врачи рекомендуют регулярно заниматься физическими упражнениями, придерживаться здорового образа жизни, следить за питанием, а также отказаться от употребления алкоголя. Все это должно снизить риск деменции.

В то же время, есть еще один метод, который поможет остаться здоровым. Исследователи из больницы Национального тайваньского университета два года наблюдали за 215 мужчинами и женщинами возрастом от 65 лет и старше. Добровольцы все это время вели дневники сна, а также носили специальные наручные часы, которые отслеживают, когда тело движется или неподвижно. Это нужно для того, чтобы фиксировать время сна.

Результаты показали, что около половины людей любили понежиться в постели в выходные, чтобы наверстать упущенное за неделю. В результате вероятность ухудшения когнитивных функций у них была на 74% ниже, чем у тех, кто не оставался в постели.

"Это первое исследование, в котором изучили влияние сна в выходные дни на когнитивные нарушения у пожилых людей. Результаты показывают, что сон в выходные дни связан со снижением риска когнитивной дисфункции", — говорится в сообщении.

Напомним, 19 октября сообщалось, что врач открыл тайну работы мозга при бессоннице. Британский профессор посоветовал применить для быстрого засыпания метод когнитивной перетасовки. Метод поможет отключиться от мыслей о прошедшем дне, но может стать причиной появления удивительных и неожиданных сновидений.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.