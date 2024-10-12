Научный прорыв: два человека во сне смогли обменяться сообщениями (фото)

Участники исследования спали в отдельных домах, когда исследователи REMspace передали слова, созданные с помощью уникального языка, между ними.

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В Британии ученые на шаг приблизили научную фантастику к реальности, достигнув первого двустороннего общения между людьми во время осознанного сновидения. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Нейротеническая компания использовала "специально разработанное оборудование", которое включало "сервер", "аппарат", "Wi-Fi" и "сенсоры", но не указала точную технологию, которую они использовали.

Участники исследования спали в отдельных домах, когда исследователи REMspace передали слова, созданные с помощью уникального языка между ними.

Генеральный директор и основатель REMspace Майкл Радуга сказал: "Еще вчера общение во сне казалось научной фантастикой. Завтра это станет настолько распространенным явлением, что мы не сможем представить свою жизнь без этой технологии. Это открывает двери для бесчисленных коммерческих применений, меняя наше представление об общении и взаимодействии в мире грез".

Эту технологию еще предстоит проверить.

Компания утверждает, что REMspace использовала "специально разработанное оборудование", чтобы позволить двум людям успешно обмениваться простым сообщением во время осознанного сновидения.

Двое участников исследования спали дома, пока их мозговые волны дистанционно отслеживались аппаратом, который передавал данные на сервер. Как только сервер обнаружил, что один участник вошел в осознанный сон, он сгенерировал случайное слово и передал его ему через наушники. Через восемь минут второй участник вошел в осознанный сон. Сервер передал ему сохраненное сообщение от первого участника, которое он повторил после пробуждения.

REMspace удалось повторить этот эксперимент с другой парой участников. Но исследованию нужно будет пройти тщательную проверку, прежде чем компания сможет окончательно сказать, что они достигли общения мечты.

Напомним, что ранее сообщалось, что ученые исследовали останки Христофора Колумба, найденные после более чем 500 лет, подтверждает анализ ДНК. Их исследовали более 20 лет и наконец получили результат.