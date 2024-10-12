Экспертиза ДНК окончательно подтвердила, принадлежат ли останки, найденные 500 лет назад, Колумбу

Исследователи использовали останки сына исследователя, Эрнандо, и брата Диего, которые также были похоронены в Севильском соборе.

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Останки Христофора Колумба, найденные после более чем 500 лет, подтверждает анализ ДНК. Их исследовали более 20 лет и наконец получили результат. Об этом пишет Daily Mail.

Команда специалистов провела 20 лет, исследуя анализ ДНК человеческих костей, найденных в Севильском соборе в Испании, и с "абсолютной уверенностью" подтвердила, что они принадлежали исследователю, который умер в 1506 году.

В течение последних двух десятилетий они сравнивали ДНК, взятую из образцов, с ДНК родственников и потомков.

Выводы обнародовали накануне годовщины с того дня, как Колумб открыл "Новый свет" 12 октября 1492 года.

Тело Колумба несколько раз переносили после его смерти, и некоторые эксперты утверждали, что он был похоронен в Доминиканской Республике, что вызвало охоту на поиски останков мореплавателя.

"Сегодня удалось проверить это с помощью новых технологий, так что предыдущая частичная теория о том, что останки Севильи принадлежали Христофору Колумбу, была окончательно подтверждена", — сказал Мигель Лоренте, криминалист, возглавлявший исследование.

Многие эксперты считали, что гробница внутри собора уже давно хранит тело Колумба, но лишь в 2003 году Лоренте и историк Марсиаль Кастро получили разрешение открыть ее, обнаружив внутри неизвестные ранее кости.

В то время технология ДНК не могла "прочитать" небольшое количество генетического материала для получения точных результатов.

Исследователи использовали останки сына исследователя, Эрнандо, и брата Диего, которые также были похоронены в Севильском соборе.

Эксперты заявили, что их выводы относительно происхождения Колумба будут обнародованы в документальном фильме под названием "ДНК Колумба: Настоящее происхождение" на испанской национальной телекомпании TVE в субботу, 12 октября.

Фото: Wikipedia

Колумб отправился в плавание 3 августа 1492 года из испанского порта Палос с надеждой найти путь к легендарным богатствам Азии.

Вместе с тремя кораблями, "Ниной", "Пинтой" и "Санта-Марией", Колумб и примерно 100 человек отправились в путешествие, которое привело их на противоположный конец света — далеко от первоначального пункта назначения.

Напомним, ранее сообщалось, что на Эвересте нашли останки альпиниста, который исчез 100 лет назад.