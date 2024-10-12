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МирФан

Экспертиза ДНК окончательно подтвердила, принадлежат ли останки, найденные 500 лет назад, Колумбу

Христофор колумб, анализ ДНК, экспертиза, останки, останки Колумба
Ученые полагали, что найденные останки принадлежат Христофору Колумбу

Исследователи использовали останки сына исследователя, Эрнандо, и брата Диего, которые также были похоронены в Севильском соборе.

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Останки Христофора Колумба, найденные после более чем 500 лет, подтверждает анализ ДНК. Их исследовали более 20 лет и наконец получили результат. Об этом пишет Daily Mail.

Команда специалистов провела 20 лет, исследуя анализ ДНК человеческих костей, найденных в Севильском соборе в Испании, и с "абсолютной уверенностью" подтвердила, что они принадлежали исследователю, который умер в 1506 году.

В течение последних двух десятилетий они сравнивали ДНК, взятую из образцов, с ДНК родственников и потомков.

Выводы обнародовали накануне годовщины с того дня, как Колумб открыл "Новый свет" 12 октября 1492 года.

Тело Колумба несколько раз переносили после его смерти, и некоторые эксперты утверждали, что он был похоронен в Доминиканской Республике, что вызвало охоту на поиски останков мореплавателя.

"Сегодня удалось проверить это с помощью новых технологий, так что предыдущая частичная теория о том, что останки Севильи принадлежали Христофору Колумбу, была окончательно подтверждена", — сказал Мигель Лоренте, криминалист, возглавлявший исследование.

Многие эксперты считали, что гробница внутри собора уже давно хранит тело Колумба, но лишь в 2003 году Лоренте и историк Марсиаль Кастро получили разрешение открыть ее, обнаружив внутри неизвестные ранее кости.

В то время технология ДНК не могла "прочитать" небольшое количество генетического материала для получения точных результатов.

Исследователи использовали останки сына исследователя, Эрнандо, и брата Диего, которые также были похоронены в Севильском соборе.

Эксперты заявили, что их выводы относительно происхождения Колумба будут обнародованы в документальном фильме под названием "ДНК Колумба: Настоящее происхождение" на испанской национальной телекомпании TVE в субботу, 12 октября.

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Фото: Wikipedia

Колумб отправился в плавание 3 августа 1492 года из испанского порта Палос с надеждой найти путь к легендарным богатствам Азии.

Вместе с тремя кораблями, "Ниной", "Пинтой" и "Санта-Марией", Колумб и примерно 100 человек отправились в путешествие, которое привело их на противоположный конец света — далеко от первоначального пункта назначения.

Напомним, ранее сообщалось, что на Эвересте нашли останки альпиниста, который исчез 100 лет назад.