Експертиза ДНК остаточно підтвердила, чи належать останки, знайдені 500 років тому, Колумбу

Дослідники використовували останки сина дослідника, Ернандо, і брата Дієго, які також були поховані в Севільському соборі.

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Останки Христофора Колумба, знайдені після більш ніж 500 років, підтверджує аналіз ДНК. Ї досліджували понад 20 років і нарешті отримали результат. Про це пише Daily Mail.

Команда фахівців провела 20 років, досліджуючи аналіз ДНК людських кісток, знайдених у Севільському соборі в Іспанії , і з "абсолютною впенвненістю" підтвердила, що вони належали досліднику, який помер у 1506 році.

Протягом останніх двох десятиліть вони порівнювали ДНК, взяту зі зразків, з ДНК родичів і нащадків.

Висновки оприлюднили напередодні річниці з того дня, як Колумб відкрив "Новий світ" 12 жовтня 1492 року.

Тіло Колумба кілька разів переносили після його смерті, і деякі експерти стверджували, що він був похований у Домініканській Республіці, що спричинило полювання на пошуки останків мореплавця.

"Сьогодні вдалося перевірити це за допомогою нових технологій, так що попередня часткова теорія про те, що останки Севільї належали Христофору Колумбу, була остаточно підтверджена", — сказав Мігель Лоренте, криміналіст, який очолював дослідження.

Багато експертів вважали, що гробниця всередині собору вже давно зберігає тіло Колумба, але лише в 2003 році Лоренте та історик Марсіаль Кастро отримали дозвіл відкрити її, виявивши всередині невідомі раніше кістки.

У той час технологія ДНК не могла "прочитати" невелику кількість генетичного матеріалу для отримання точних результатів.

Дослідники використовували останки сина дослідника, Ернандо, і брата Дієго, які також були поховані в Севільському соборі.

Експерти заявили, що їхні висновки щодо походження Колумба будуть оприлюднені в документальному фільмі під назвою "ДНК Колумба: Справжнє походження" на іспанській національній телекомпанії TVE в суботу, 12 жовтня.

Фото: Wikipedia

Колумб вирушив у плавання 3 серпня 1492 року з іспанського порту Палос з надією знайти шлях до легендарних багатств Азії.

Разом із трьома кораблями, "Ніною", "Пінтою" та "Санта-Марією", Колумб і приблизно 100 чоловік вирушили в подорож, яка привела їх на протилежний кінець світу — далеко від початкового пункту призначення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Евересті знайшли останки альпініста, який зник 100 років тому.