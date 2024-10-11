На Евересті знайшли останки альпініста, який зник 100 років тому (фото)

Протягом багатьох років чимало людей шукали тіло Ірвіна, частково тому, що 22-річний хлопець, говорять, мав із собою камеру з непроявленою плівкою всередині, можливо, з фотографією друзів на вершині.

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На Евересті знайшли останки альпініста, який зник тут у 1924 році. Коли його родина дізналася, зітхнула з полегшенням, оскільки всі ці роки не знала про його долю. Про це пише ВВС.

Так, команда альпіністів, яка знімала документальний фільм National Geographic, натрапила на черевик під час танення льоду на льодовику. Експерти припустили, що цей черевик належав Ендрю Коміну "Сенді" Ірвіна, який зник під час спроби піднятися на Еверест у червні 1924 року зі своїм напарником Джорджем Мелорі.

Для внучатої племінниці Ірвіна Джулі Саммерс ця знахідка стала надзвичайною.

"Я просто завмерла… Ми всі втратили будь-яку надію, що будь-які його сліди будуть знайдені", — сказала вона BBC.

Останнє фото Меллорі (ліворуч) та Ірвайна (праворуч) перед тим, як вони вирушили на сходження в 1924 році

Саммерс виросла, слухаючи розповіді про авантюрного молодшого брата своєї бабусі, який отримав освіту в Оксфорді, якого вони знали як "дядька Сенді".

"У моєї бабусі була його фотографія біля ліжка до дня її смерті", — згадувала вона. "Вона сказала, що він був кращим чоловіком, ніж будь-хто будь-коли".

Протягом багатьох років чимало людей шукали тіло Ірвіна, частково тому, що 22-річний хлопець, говорять, мав із собою камеру з непроявленою плівкою всередині, можливо, з фотографією друзів на вершині.

Наразі сім’я Ірвіна здала зразок ДНК, щоб підтвердити, що останки ноги з черевиком справді належить йому, але знімальна група майже впевнена, що вона належить альпіністу. Шкарпетка, знайдена всередині черевика, має табличку з іменем зі словами "AC Irvine".

Востаннє Ірвіна та Мелорі бачили живими 8 червня 1924 року, коли вони вирушали на вершину. Тіло Меллорі було знайдено американським альпіністом лише в 1999 році.

Нагадаємо, що 8 жовтня повідомлялося, що 5 росіян загинули під час сходження на гору Дхаулагірі заввишки 8167 метрів у Гімалаях. Вони йшли в одній зв'язці — один із них зірвався на висоті і потягнув інших за собою.