П'ятеро росіян загинули під час сходження на "гору-людожер" у Гімалаях: деталі

Попри те, що вони всі були досвідченими альпіністами, росіяни впали в прірву на горі Дхаулагірі.

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П'ятеро росіян загинули під час сходження на гору Дхаулагірі висотою 8167 метрів у Гімалаях. Вони йшли в одній зв'язці — один із них зірвався на висоті і потягнув інших за собою. Про це повідомляє The Himalayan Times.

Перші чотири людини з групи поставили табір, коли піднялися на 7.420 метрів. Вночі підійшли ще двоє. 6 жовтня Олександр Душейко, Олег Круглов, Володимир Чистиков, Михайло Носенко, Дмитро Шпильовий, Валерій Шамало продовжили шлях. Незабаром останньому стало зле і він вирушив назад у табір, інші продовжили сходження.

Російські альпіністи на схилі гори Фото: Instagram alexander_dusheyko

Через деякий час зв'язок із ними зник. Сьогодні вранці рятувальники облетіли гору на гелікоптері і знайшли єдиного, хто вижив. Решта зірвалися в прірву.

Повідомляється, що тіла загиблих не можуть підняти з прірви. Рятувальники спробують спуститися на лебідці, оскільки вертоліт не може приземлитися на майже стрімкому схилі.

Російські альпіністи на схилі гори Фото: Instagram alexander_dusheyko

Спортивне сходження без використання кисню за звання "Снігового барса" розпочалося 1 вересня і мало закінчитися 5 жовтня. Перед початком шляху в усіх перевірили стан здоров'я — показники були в нормі. За сходження кожен з учасників заплатив близько трьох тисяч доларів. Інструкторами були Олександр Душейко та Валерій Шамало. Перший — майстер спорту міжнародного класу, другий — кандидат у майстри спорту.

Що відомо про гору Дхаулагірі

У свій час її вважали найвищою вершиною у світі. Але Дхаулагірі, розташована в Непалі, є сьомою за висотою горою у світі висотою 8167 метрів і найвищою горою в межах однієї країни. Перше сходження на неї було здійснено 13 травня 1960 року швейцарсько-австрійсько-непальською експедицією. Дхаулагірі — непальська назва гори, яка означає "сліпуча вершина".

Сходження на Дхаулагірі Фото: Instagram alexander_dusheyko

Вершина Дхаулагірі була передостаннім восьмитисячником, на який вдалося піднятися, і останнім у Непалі. Оскільки інші його маршрути непропорційно небезпечні, більшість сходжень слідували маршрутом Північно-Східного хребта, де відбулося перше сходження.

Станом на 2007 рік було здійснено 358 успішних сходжень і 58 смертельних випадків, що є показником смертності в 16,2%. За що Дхаулагірі прозвали "горою-людожером".

Нагадаємо, у травні було опубліковано відео з гори Еверест, яке показало, наскільки "завантажена" найвища гора у світі. До її вершини вишикувалася багатолюдна черга з охочих потрапити на вершину в так зване "золоте вікно".