Пятеро россиян погибли при восхождении на "гору-людоед" в Гималаях: детали

Несмотря на то, что они все были опытными альпинистами, россияне упали в пропасть на горе Дхаулагири.

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Пять россиян погибли при восхождении на гору Дхаулагири высотой 8167 метров в Гималаях. Они шли в одной связке — один из них сорвался на высоте и утянул остальных за собой. Об этом сообщает The Himalayan Times.

Первые четыре человека из группы поставили лагерь, когда поднялись на 7.420 метров. Ночью подошли еще двое. 6 октября Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко, Дмитрий Шпилевой, Валерий Шамало продолжили путь. Вскоре последнему стало плохо и он отправился назад в лагерь, остальные продолжили восхождение.

Российские альпинисты на склоне горы Фото: Instagram alexander_dusheyko

Через некоторое время связь с ними пропала. Сегодня утром спасатели облетели гору на вертолете и нашли единственного выжившего. Остальные сорвались в пропасть.

Сообщается, что тела погибших не могут поднять из пропасти. Спасатели попытаются спуститься на лебедке, так как вертолет не может приземлиться на почти отвесном склоне.

Российские альпинисты на склоне горы Фото: Instagram alexander_dusheyko

Спортивное восхождение без использования кислорода за звание "Снежного барса" началось 1 сентября и должно было закончиться 5 октября. Перед началом пути у всех проверили состояние здоровья — показатели были в норме. За восхождение каждый из участников заплатил около трех тысяч долларов. Инструкторами были Александр Душейко и Валерий Шамало. Первый — мастер спорта международного класса, второй — кандидат в мастера спорта.

Что известно про гору Дхаулагири

Одно время она считалась самой высокой вершиной в мире. Но Дхаулагири , расположенная в Непале, является седьмой по высоте горой в мире высотой 8167 метров и самой высокой горой в пределах одной страны. Первое восхождение на нее было совершено 13 мая 1960 года швейцарско-австрийско-непальской экспедицией. Дхаулагири — непальское название горы, которое означает "ослепительная вершина".

Восхождение на Дхаулагири Фото: Instagram alexander_dusheyko

Вершина Дхаулагири была предпоследним восьмитысячником, на который удалось подняться, и последним в Непале. Поскольку другие его маршруты непропорционально опасны, большинство восхождений следовали маршруту Северо-Восточного хребта, где состоялось первое восхождение.

По состоянию на 2007 год было совершено 358 успешных восхождений и 58 смертельных случаев , что является показателем смертности в 16,2%. За что Дхаулагири прозвали "горой-людоедом".

Напомним, в мае было опубликовано видео с горы Эверест, показавшее, насколько "загружена" самая высока гора в мире. К ее вершине выстроилась многолюдная очередь из желающих попасть на вершину в так называемое "золотое окно".