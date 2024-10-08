Пятеро россиян погибли при восхождении на "гору-людоед" в Гималаях: детали
Несмотря на то, что они все были опытными альпинистами, россияне упали в пропасть на горе Дхаулагири.
Пять россиян погибли при восхождении на гору Дхаулагири высотой 8167 метров в Гималаях. Они шли в одной связке — один из них сорвался на высоте и утянул остальных за собой. Об этом сообщает The Himalayan Times.
Первые четыре человека из группы поставили лагерь, когда поднялись на 7.420 метров. Ночью подошли еще двое. 6 октября Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко, Дмитрий Шпилевой, Валерий Шамало продолжили путь. Вскоре последнему стало плохо и он отправился назад в лагерь, остальные продолжили восхождение.
Через некоторое время связь с ними пропала. Сегодня утром спасатели облетели гору на вертолете и нашли единственного выжившего. Остальные сорвались в пропасть.
Сообщается, что тела погибших не могут поднять из пропасти. Спасатели попытаются спуститься на лебедке, так как вертолет не может приземлиться на почти отвесном склоне.
Спортивное восхождение без использования кислорода за звание "Снежного барса" началось 1 сентября и должно было закончиться 5 октября. Перед началом пути у всех проверили состояние здоровья — показатели были в норме. За восхождение каждый из участников заплатил около трех тысяч долларов. Инструкторами были Александр Душейко и Валерий Шамало. Первый — мастер спорта международного класса, второй — кандидат в мастера спорта.
Что известно про гору Дхаулагири
Одно время она считалась самой высокой вершиной в мире. Но Дхаулагири , расположенная в Непале, является седьмой по высоте горой в мире высотой 8167 метров и самой высокой горой в пределах одной страны. Первое восхождение на нее было совершено 13 мая 1960 года швейцарско-австрийско-непальской экспедицией. Дхаулагири — непальское название горы, которое означает "ослепительная вершина".
Вершина Дхаулагири была предпоследним восьмитысячником, на который удалось подняться, и последним в Непале. Поскольку другие его маршруты непропорционально опасны, большинство восхождений следовали маршруту Северо-Восточного хребта, где состоялось первое восхождение.
По состоянию на 2007 год было совершено 358 успешных восхождений и 58 смертельных случаев , что является показателем смертности в 16,2%. За что Дхаулагири прозвали "горой-людоедом".
Напомним, в мае было опубликовано видео с горы Эверест, показавшее, насколько "загружена" самая высока гора в мире. К ее вершине выстроилась многолюдная очередь из желающих попасть на вершину в так называемое "золотое окно".