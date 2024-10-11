На Эвересте нашли останки альпиниста, который пропал 100 лет назад (фото)

В течение многих лет многие искали тело Ирвина, отчасти потому, что 22-летний парень, говорят, имел с собой камеру с непроявленной пленкой внутри, возможно, с фотографией друзей на вершине.

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На Эвересте нашли останки альпиниста, который исчез здесь в 1924 году. Когда его семья узнала, вздохнула с облегчением, поскольку все эти годы не знала о его судьбе. Об этом пишет ВВС.

Так, команда альпинистов, которая снимала документальный фильм National Geographic, наткнулась на ботинок во время таяния льда на леднике. Эксперты предположили, что этот ботинок принадлежал Эндрю Комину "Сэнди" Ирвину, который исчез во время попытки подняться на Эверест в июне 1924 года со своим напарником Джорджем Мэлори.

Для внучатой племянницы Ирвина Джули Саммерс эта находка стала необычайной.

"Я просто замерла... Мы все потеряли всякую надежду, что какие-либо его следы будут найдены", — сказала она BBC.

Последнее фото Мэллори (слева) и Ирвайна (справа) перед тем, как они отправились на восхождение в 1924 году

Саммерс выросла, слушая рассказы об авантюрном младшем брате своей бабушки, получившем образование в Оксфорде, которого они знали как "дядюшку Сэнди".

"У моей бабушки была его фотография у кровати до дня ее смерти", — вспоминала она. "Она сказала, что он был лучшим мужчиной, чем кто-либо когда-либо".

В течение многих лет многие искали тело Ирвина, отчасти потому, что 22-летний парень, говорят, имел с собой камеру с непроявленной пленкой внутри, возможно, с фотографией друзей на вершине.

Сейчас семья Ирвина сдала образец ДНК, чтобы подтвердить, что останки ноги с ботинком действительно принадлежит ему, но съемочная группа почти уверена, что она принадлежит альпинисту. Носок, найденный внутри ботинка, имеет табличку с именем со словами "AC Irvine".

Последний раз Ирвина и Мэллори видели живыми 8 июня 1924 года, когда они отправлялись на вершину. Тело Мэллори было найдено американским альпинистом только в 1999 году.

Напомним, что 8 октября сообщалось, что 5 россиян погибли во время восхождения на гору Дхаулагири высотой 8167 метров в Гималаях. Они шли в одной связке — один из них сорвался на высоте и потянул других за собой.