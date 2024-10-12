Науковий прорив: двоє людей уві сні змогли обмінятися повідомленнями (фото)

Учасники дослідження спали в окремих будинках, коли дослідники REMspace передали слова, створені за допомогою унікальної мови, між ними.

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У Британії вчені на крок наблизили наукову фантастику до реальності, досягнувши першого двостороннього спілкування між людьми під час усвідомленого сновидіння. Про це пише британське видання Daily Mail.

Нейротенічна компанія використовувала "спеціально розроблене обладнання", яке включало "сервер", "апарат", "Wi-Fi" і "сенсори", але не вказала точну технологію, яку вони використовували.

Учасники дослідження спали в окремих будинках, коли дослідники REMspace передали слова, створені за допомогою унікальної мови між ними.

Генеральний директор і засновник REMspace Майкл Радуга сказав: "Ще вчора спілкування уві сні здавалося науковою фантастикою. Завтра це стане настільки поширеним явищем, що ми не зможемо уявити своє життя без цієї технології. Це відкриває двері для незліченних комерційних застосувань, змінюючи наше уявлення про спілкування та взаємодію у світі мрій".

Цю технологію ще належить перевірити.

Компанія стверджує, що REMspace використовувала "спеціально розроблене обладнання", щоб дозволити двом людям успішно обмінюватися простим повідомленням під час усвідомленого сновидіння.

Двоє учасників дослідження спали вдома, поки їхні мозкові хвилі дистанційно відстежувалися апаратом, який передавав дані на сервер. Як тільки сервер виявив, що один учасник увійшов в усвідомлений сон, він згенерував випадкове слово та передав його йому через навушники. Через вісім хвилин другий учасник увійшов у усвідомлений сон. Сервер передав йому збережене повідомлення від першого учасника, яке він повторив після пробудження.

REMspace вдалося повторити цей експеримент з іншою парою учасників. Але дослідження потрібно буде пройти ретельну перевірку, перш ніж компанія зможе остаточно сказати, що вони досягли спілкування мрії.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що вчені дослідили останки Христофора Колумба, знайдені після більш ніж 500 років, підтверджує аналіз ДНК. Їх досліджували понад 20 років і нарешті отримали результат.