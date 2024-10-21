Допомагає мозку відпочити: довгий сон на вихідних на 74% знижує ризик деменції, — дослідження

Учені 2 роки спостерігали за сотнями людей, старших за 65 років, і дійшли висновку, що ті, хто надавав перевагу у вільний час кільком зайвим годинам поніжитися в ліжку — здоровіші.

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Зайві кілька годин сну на вихідних не просто можуть зарядити енергією на весь день, а й знизять ризики для здоров'я. Про це йдеться в матеріалі DailyMail.

Дослідження вчених показало, що тривалий сон може знизити ризик розвитку деменції більш ніж на 70 відсотків. Відповідно, чоловіки і жінки старше 65 років, які люблять поніжитися в ліжку в суботу або неділю вранці, набагато рідше стикаються з невиліковним захворюванням.

На хворобу Альцгеймера та інші форми деменції у Великій Британії страждають майже 900 тисяч осіб, а до 2040 року, згідно з прогнозом фахівців, їхня кількість може збільшитися до 1,5 млн осіб. Пов'язано це зі старінням населення.

У зв'язку з цим лікарі рекомендують регулярно займатися фізичними вправами, дотримуватися здорового способу життя, стежити за харчуванням, а також відмовитися від вживання алкоголю. Усе це має знизити ризик деменції.

Водночас є ще один метод, який допоможе залишитися здоровим. Дослідники з лікарні Національного тайванського університету два роки спостерігали за 215 чоловіками і жінками віком від 65 років і старше. Добровольці весь цей час вели щоденники сну, а також носили спеціальний наручний годинник, що відстежує, коли тіло рухається або нерухоме. Це потрібно для того, щоб фіксувати час сну.

Результати показали, що майже половина людей любили поніжитися в ліжку у вихідні, щоб надолужити згаяне за тиждень. У результаті ймовірність погіршення когнітивних функцій у них була на 74% нижчою, ніж у тих, хто не залишався в ліжку.

"Це перше дослідження, в якому вивчили вплив сну у вихідні дні на когнітивні порушення у літніх людей. Результати показують, що сон у вихідні дні пов'язаний зі зниженням ризику когнітивної дисфункції", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 жовтня повідомлялося, що лікар відкрив таємницю роботи мозку в разі безсоння. Британський професор порадив застосувати для швидкого засинання метод когнітивного перетасування. Метод допоможе відключитися від думок про минулий день, але може стати причиною появи дивовижних і несподіваних сновидінь.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.