Малыш постоянно носил носки во рту: мама и подумать не могла почему (фото)

Мама очень удивилась, заметив, что ее годовалый сын постоянно ходит с носками во рту. Потом выяснилось, что малыш просто подражает своему лучшему другу — черному лабрадору.

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Джанайе Джоанна Стир загрузила трогательное видео на свою страницу в TikTok с подписью "брат и сестра по носкам". Этот ролик произвел настоящий фурор в интернете, собрав с момента публикации более 40 тысяч просмотров.

Женщина рассказала изданию Newsweek, что ее сын Доусон в течение нескольких недель вел себя довольно странно. "Он держал носки во рту. Иногда даже снимал их с собственных ног и клал в рот", — пояснила мама.

Малыш подражает собаке

Лишь недавно женщина поняла, что сын подражает своему лучшему другу — черному лабрадору Сейджу. Она объясняет, что очень хотела, чтобы ребенок рос с собаками: "Это учит дружбе с раннего возраста, а также тому, как относиться к другим живым существам с добротой и уважением".

Впрочем, преимущества взаимодействия с собаками для детей не ограничиваются только социализацией. Исследование, опубликованное в журнале Preventive Medicine Reports за 2022 год, показало, что дети в возрасте от двух до пяти лет, которые регулярно взаимодействуют с собаками во время прогулок и игр, получают пользу от повышенной физической активности, а также имеют лучший сон и меньше времени проводят перед экранами.

Мальчик подражает своему лучшему другу — черному лабрадору Сейджу Фото: TikTok

По словам Стир, их собака была охотничьей, ловила уток и птицу, и даже получила титул юниора Американского кинологического клуба.

Лабрадор быстро стал настоящим другом малыша во всех его проделках. "Доусон любит использовать пса как табуретку, чтобы залезть на диван или подтянуться самостоятельно. Сейдж нравится ему помогать. К тому же он всегда под стульчиком, чтобы подбирать еду", — добавила мать.

Напомним, в штате Карнатака (Индия) питбуль Бхима героически спас детей от смертельной опасности, пожертвовав собственной жизнью. Трагический случай произошел во вторник, 18 марта, в деревне Каттайа.

Между тем 18-летний Тамаш из Нидерландов отправился на обычную прогулку по пляжу, даже не подозревая, что благодаря своей собаке сделает невероятное открытие. Парень наткнулся на загадочный объект, напоминающий гигантский черный зуб, размером с ладонь.