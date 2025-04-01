Собака принесла хозяину "палку": тот не поверил, когда узнал об этом всю правду (фото)

18-летний Тамаш из Нидерландов вышел на прогулку на пляж и не ожидал, что с помощью своей собаки сделает невероятное открытие. Парень нашел странный предмет, который визуально напоминал черный зуб величиной с ладонь.

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Подробнее об этом он рассказал на одном из тематических форумов в Reddit. "Только что нашел это на голландском пляже. Похоже на зуб. Кто-нибудь знает, что это?" — спросил автор в посте.

Тамаш объяснил, что он с семьей и своей собакой гулял на пляже Лангевельдерслаг, примерно в часе езды от Амстердама, чтобы насладиться хорошей погодой.

"В какой-то момент я увидел, что пес бежит ко мне с чем-то в пасти. Сначала подумал, что это палка, и даже бросил ее, чтобы поиграть", — признался молодой человек в разговоре с Newsweek.

Он решил принести "палку" домой и разместил фотографию на форуме. Это вызвало большой резонанс, собрав сотни лайков и десятки комментариев. Люди предположили, что это коготь ленивца, зуб акулы или даже палец птерозавра.

Мужчина разместил фотографию на форуме Фото: Reddit

В конце концов автор получил ответ от зооархеолога, который сообщил, что эта находка, скорее всего, является окаменевшим рогом, вероятно, европейского бизона, жившего от 100 000 до 25 000 лет назад.

Во время последнего ледникового максимума (LGM) 8% поверхности планеты было покрыто льдом. Период завершился около 19 000 лет назад, после чего начался процесс потепления и таяния, который длился около 8 000 лет.

Тамаш также отправил фотографии в Naturalis Biodeversity Cennter, крупнейший музей естественной истории в Нидерландах, чтобы подтвердить находку. Он добавил: если центр заинтересуется, то "было бы очень круто выставить ее в музее".

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