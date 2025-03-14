Мужчина купил ноутбук 1997 года: что он нашел на жестком диске (фото)

В вирусном видео, опубликованном в сети, которое собрало почти 40 тысяч лайков, мужчина похвастался своей находкой и раскрыл некоторые детали.

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28-летний Ноа Симмонс из Вирджинии (США) сделал неожиданное открытие, приобретя на распродаже старый ноутбук 1997 года всего за 20 долларов. Он наткнулся на нечто очень ценное — трогательное эссе, написанное 11-летним мальчиком по имени Дрю.

В вирусном видео, опубликованном в TikTok, которое собрало почти 40 тысяч лайков, мужчина похвастался своей находкой. В рассказе описывается "тайное место" — домик на дереве двоюродного брата мальчика.

Ребенок создал капсулу времени

Дрю подробно описал звуки, запахи и ощущения, которые он переживал в этом особом месте, наблюдая за птицами и самолетами, играя в игры и рассматривая природу сквозь окна.

Мужчина похвастался своей находкой Фото: TikTok

"Это эссе такое особенное — я чувствую, что этот ребенок создал своеобразную капсулу времени о своем детстве в 90-х годах. Это стоило мне 20 долларов, но оно того стоило", — прокомментировал Симмонс.

Реакция сообщества

Пользователи TikTok были тронуты видео и историей мальчика.

"Это жизнь. Парню, который это написал, сейчас почти 40. Готов поспорить, он это помнит", — написал один из комментаторов. Другой добавил: "Переход от этого к 40-часовой рабочей неделе — это ад".

По словам Симмонса, он нашел и другие произведения юного автора, но колеблется публиковать больше видео, пока не получит разрешение от самого Дрю.

"Я нашел человека на Facebook, который соответствует описанию, и связался с ним. Увидел, какое влияние эти записи имеют на меня и других, поэтому непременно буду продолжать пытаться выйти на связь", — резюмировал он.

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