Семья нашла живой "сюрприз" в стиральной машине: что было внутри (фото)

Эксперт Тим Хадсон рекомендует всегда внимательно проверять барабан стиральной машины, прежде чем загружать туда одежду.

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Семья из городка Маудсленд (Австралия) нашла в стиральной машине жуткий сюрприз — детеныша одной из самых ядовитых в мире змей. Об этом рассказал на своей странице в Facebook профессиональный ловец рептилий Тим Хадсон, который работает в компании Hudson Snake Catching.

Прибыв на место, змеелов идентифицировал незваную гостью как сетчатую коричневую змею — этот вид пресмыкающихся по токсичности яда занимает второе место. Пока неизвестно, как именно она заползла в ванную комнату жилого дома.

На опубликованных в сети кадрах можно увидеть детеныша змеи оранжево-желтого окраса с черными полосами, прячущегося в барабане стиральной машины.

Змея залезла в стиральную машину Фото: Facebook

"Это безумие", — комментирует увиденное Хадсон, который быстро поймал пресмыкающееся и переместил его в специальный пакет. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

В Australian Museum отметили, что сетчатая коричневая змея встречается людям чаще, чем любой другой вид в Австралии и может укусить, если ее напугать или загнать в тупик. Яд этих пресмыкающихся содержит мощные нейротоксины, которые могут привести к параличу и неконтролируемому кровотечению.

"Укус, как правило, безболезненный, поэтому его часто трудно обнаружить. Каждый, кто подозревает, что его укусила такая змея, должен немедленно обратиться за медицинской помощью. Этот вид вызывает больше смертей, чем любой другой в Австралии", — говорится в заявлении сотрудников музея.

Чтобы избежать укуса сетчатой коричневой змеи, эксперты рекомендуют носить длинные брюки, толстые носки и обувь на прочной платформе.

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