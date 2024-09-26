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МирФан

Мужчина едва не потерял сознание, когда проверил свою стиральную машину (видео)

Змею на стиральной машинке увидел мужчина из США, рептилия, курьезы, ядовитое пресмыкающееся
Фото: Pinterest | Американец увидел змею на своей стиральной машине

Житель Вирджинии не мог поверить собственным глазам, когда зашел в свою ванную комнату, расположенную рядом со спальней.

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Управление контроля за дикими животными Вирджинии (США) помогло одному из местных жителей поймать медянку — ядовитую змею, которая водится преимущественно в Северной Америке. Как выяснилось, рептилия залезла на стиральную машинку в ванной комнате, расположенной неподалеку от спальни. Об этом пишет издание Miami Herald.

"Вечер вторника. Мы выезжаем снимать ядовитую медянку со стиральной машины и сушилки молодого человека в многоквартирном комплексе в Честере, штат Вирджиния! Никогда не знаешь, что тебя ждет", — пишут представители управления на своей странице в Facebook.

Змея оказалась ядовитой

Сообщается, что испуганный мужчина, который заметил пресмыкающееся у себя дома, едва избежал ядовитого укуса.

"Его едва не укусили. Он травмирован", — рассказал Рич Перри, владелец Virginia Wildlife Management.

Когда на место происшествия прибыли специалисты 60-сантиметровая змея уже вылезла из стиральной машины и лежала на куче одежды возле сушилки. Перри записал видео инцидента на свой телефон и опубликовал эту запись в Facebook, собрав более 525 тысяч просмотров.

"Сам не верю в это, хотя занимаюсь отловом змей много-много лет", — говорит автор за кадром.

По его словам, местный житель, который заметил змею, не знал, что она ядовитая, пока ему об этом не сообщили в Управлении дикой природы Вирджинии. Сотрудники Virginia Wildlife Management также прокомментировали пост с фотографией, на которой показано открытое отверстие на внешней стороне многоквартирного дома, где была найдена незваная гостья.

"Доброе утро всем, вот ответ на ваш вопрос о том, как ядовитая медянка попала в спальню молодого человека и оказалась на его стиральной машинке", — говорится в сообщении.

Компания убрала пресмыкающееся из квартиры. В результате инцидента никто не пострадал.

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