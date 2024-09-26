Чоловік ледь не втратив свідомість, коли перевірив свою пральну машину (відео)

Житель Вірджинії не міг повірити власним очам, коли зайшов у свою ванну кімнату, що розташована поруч зі спальнею.

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Управління контролю за дикими тваринами Вірджинії (США) допомогло одному з місцевих жителів зловити мідянку — отруйну змію, яка водиться переважно у Північній Америці. Як з’ясувалось, рептилія залізла на пральну машинку в ванній кімнаті, розташованої неподалік спальні. Про це пише видання Miami Herald.

"Вечір вівторка. Ми виїжджаємо знімати отруйну мідянку з пральної машини та сушарки молодого чоловіка в багатоквартирному комплексі в Честері, штат Вірджинія! Ніколи не знаєш, що на тебе чекає", — пишуть представники управління на своїй сторінці у Facebook.

Змія виявилась отруйною

Повідомляється, що переляканий чоловік, який помітив плазуна у себе вдома, ледве уникнув отруйного укусу.

"Його ледь не вкусили. Він травмований", — розповів Річ Перрі, власник Virginia Wildlife Management.

Коли на місце події прибули фахівці 60-сантиметрова змія уже вилізла з пральної машини та лежала на купі одягу біля сушарки. Перрі записав відео інциденту на свій телефон й опублікував цей запис у Facebook, зібравши понад 525 тисяч переглядів.

"Сам не вірю в це, хоча займаюся виловом змій багато-багато років", — каже автор за кадром.

За його словами, місцевий мешканець, який помітив змію, не знав, що вона отруйна, доки йому про це не повідомили в Управлінні дикої природи Вірджинії. Співробітники Virginia Wildlife Management також прокоментували пост з фотографією, на якій показаний відкритий отвір на зовнішній стороні багатоквартирного будинку, де була знайдена непрохана гостя.

"Доброго ранку всім, ось відповідь на ваше запитання про те, як отруйна мідянка потрапила в спальню молодого чоловіка й опинилася на його пральній машинці", — йдеться в повідомлені.

Компанія прибрала плазуна з квартири. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

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Крім того, ми писали, що 38-річний Келвін Баутіста був засуджений до одного року умовно і штрафу в розмірі 5 тисяч доларів за звинуваченням у контрабанді. Чоловік намагався перевезти через кордон трьох пітонів у своїх штанах.