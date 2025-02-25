Сім'я знайшла живий "сюрприз" у пральній машині: що було всередині (фото)

Експерт Тім Хадсон рекомендує завжди уважно перевіряти барабан пральної машини, перш ніж завантажувати туди одяг.

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Родина з містечка Маудсленд (Австралія) знайшла у пральній машині моторошний сюрприз — дитинча однієї з найотрутніших у світі змій. Про це розповів на своїй сторінці у Facebook професійний ловець плазунів Тім Хадсон, який працює у компанії Hudson Snake Catching.

Прибувши на місце, змієлов ідентифікував непрохану гостю як сітчасту коричневу змію — цей вид рептилій за токсичністю отрути посідає друге місце. Наразі невідомо, як саме вона заповзла у ванну кімнату житлового будинку.

На опублікованих у мережі кадрах можна побачити дитинча змії оранжево-жовтого забарвлення з чорними смугами, яке ховається у барабані пральної машини.

Змія залізла у пральну машину Фото: Facebook

"Це божевілля", — коментує побачене Хадсон, який швидко спіймав плазуна й перемістив його у спеціальний пакет. На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

В Australian Museum зазначили, що сітчаста коричнева змія трапляється людям частіше, ніж будь-який інший вид в Австралії й може вкусити, якщо її налякати або загнати у глухий кут. Отрута цих плазунів містить потужні нейротоксини, що можуть призвести до паралічу і неконтрольованої кровотечі.

"Укус, як правило, безболісний, тому його часто важко виявити. Кожен, хто підозрює, що його вкусила така змія, має негайно звернутися за медичною допомогою. Цей вид спричиняє більше смертей, ніж будь-який інший в Австралії", — йдеться в заяві співробітників музею.

Щоб уникнути укусу сітчастої коричневої змії, експерти рекомендують носити довгі штани, товсті шкарпетки й взуття на міцній платформі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 37-річний аргентинський ветеринар Серхіо Антунес Россі, який у вільний час полюбляє мандрувати світом, прибув до перуанської Амазонії й покупався у водоймі разом із 6-метровою анакондою.

Крім того, ми писали, що 38-річний Келвін Баутіста був засуджений до одного року умовно і штрафу в розмірі 5 тисяч доларів за звинуваченням у контрабанді. Чоловік намагався перевезти через кордон трьох пітонів у своїх штанах.