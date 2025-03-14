Чоловік купив ноутбук 1997 року: що він знайшов на жорсткому диску (фото)

У вірусному відео, опублікованому в мережі, яке зібрало майже 40 тисяч вподобайок, чоловік похизувався своєю знахідкою й розкрив деякі деталі.

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28-річний Ноа Сіммонс з Вірджинії (США) зробив несподіване відкриття, придбавши на розпродажі старий ноутбук 1997 року всього за 20 доларів. Він натрапив на щось дуже цінне — зворушливе есе, написане 11-річним хлопчиком на ім'я Дрю.

У вірусному відео, опублікованому в TikTok, яке зібрало майже 40 тисяч вподобайок, чоловік похизувався своєю знахідкою. В розповіді описується "таємне місце" — будиночок на дереві двоюрідного брата хлопчика.

Дитина створила капсулу часу

Дрю детально описав звуки, запахи та відчуття, які він переживав у цьому особливому місці, спостерігаючи за птахами та літаками, граючи в ігри та розглядаючи природу крізь вікна.

Чоловік похизувався своєю знахідкою Фото: TikTok

"Це есе таке особливе — я відчуваю, що ця дитина створила своєрідну капсулу часу про своє дитинство в 90-х роках. Це коштувало мені 20 доларів, але воно того варте", — прокоментував Сіммонс.

Реакція спільноти

Користувачі TikTok були зворушені відео та історією хлопчика.

"Це життя. Хлопцеві, який це написав, зараз майже 40. Б'юся об заклад, він це пам'ятає", — написав один із коментаторів. Інший додав: "Перехід від цього до 40-годинного робочого тижня — це пекло".

За словами Сіммонса, він знайшов й інші твори юного автора, але вагається публікувати більше відео, поки не отримає дозвіл від самого Дрю.

"Я знайшов чоловіка на Facebook, яка відповідає опису, і зв'язався з ним. Побачив, який вплив ці записи мають на мене та інших, тож неодмінно продовжуватиму намагатися вийти на зв'язок", — резюмував він.

Нагадаємо, 35-річний Зак зробив несподівану знахідку в комісійному магазині у Вашингтоні (США) — частину авіаційного двигуна. Чоловік вирішив придбати її всього за $30, проте пізніше з’ясувалося, що її реальна вартість може перевищувати $223 тисяч. Його історія швидко набрала популярності на платформі Reddit, викликавши жваве обговорення серед користувачів.

Крім того, родина з містечка Маудсленд (Австралія) зазнала справжнього шоку, коли знайшла у своїй пральній машині дитинча однієї з найотрутніших змій у світі. Про цей випадок розповів на своїй сторінці у Facebook професійний ловець плазунів Тім Хадсон, який працює у компанії Hudson Snake Catching.