Чоловік знайшов деталь за $30: тепер дуже шкодує, бо втратив ціле багатство (фото)

Зак разом зі своєю дружиною веде успішний бізнес, часто перебираючи цікаві речі у комісійних крамницях та на вуличних розпродажах задля перепродажу.

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35-річний Зак натрапив на частину авіаційного двигуна в комісійному магазині у Вашингтоні (США). Чоловік придбав деталь за $30, а згодом виявив, що вона може коштувати у рази більше — понад $223 тисяч. Ця історія потрапила у тренди платформи Reddit.

"Знайшов деталь реактивного двигуна вартістю $223 тисячі за $30 на Goodwill. Чи можу я щось з нею робити без супровідних документів? Ні. Але я все одно її купив", — написав американець.

Знайшов справжній скарб

Зак разом зі своєю дружиною веде успішний бізнес на eBay, часто перебираючи цікаві речі у комісійних крамницях та на вуличних розпродажах задля перепродажу.

"Я ходжу до комісійних крамниць у середньому один-два рази на тиждень. Мені подобається шукати скарби в чужому мотлоху", — пояснює він.

Деталь авіаційного двигуна Фото: Reddit

У своєму дописі на Reddit чоловік поділився скриншотом з сайту Aeroval, де вказані детальні технічні характеристики компонента, а також його ціна за одиницю, що становить $223 тисячі. Номер деталі (P/N) на частині двигуна, яку він придбав, збігався з номером деталі, вказаним на цьому ресурсі.

Велике розчарування

Після подальших досліджень Зак зрозумів, що номер відносився лише до однієї з секцій, а насправді двигун складається з декількох частин. Тож вартість його знахідки також є значно меншою.

"Зараз я усвідомлюю, що не зможу отримати навіть невелику частину цієї суми, якщо взагалі зможу продати деталь. Просто дивно, що хтось викинув частину двигуна літака, що оцінюється в сотні тисяч доларів, навіть якщо він не функціонує", — додав чоловік.

На двигуні є серійний номер Фото: Reddit

Нагадаємо, мешканець штату Міссурі (США) Ніл Ленсдаун зробив неймовірне відкриття на своїй власній земельній ділянці неподалік Рок-Порту. Помітивши блиск у болоті, він знайшов перстень, який був загублений 44 роки тому. Після ретельного очищення ювелірного виробу, Ленсдаун розпочав пошуки справжнього власника і, що цікаво, зумів його знайти.

Тим часом у Великій Британії 42-річний сантехнік Девід Данн перетворив своє хобі з пошуку скарбів на прибуткове заняття. Використовуючи металошукач, він знайшов у своєму рідному селі старовинний скарб, який пролежав у землі понад 17 століть. Нещодавно Данн продав цю історичну знахідку на аукціоні за дивовижну суму.