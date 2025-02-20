Чоловік знайшов стару картку, яку сховав 20 років тому: він онімів, дізнавшись її вартість

Щоб визначити точну вартість знахідки, за словами 37-річного Джамелля, спершу потрібно провести професійну оцінку.

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37-річний Джамелль з Техасу (США) натрапив на картку з покемонами, яку сховав у щоденнику 20 років тому. Сьогодні цей раритет, на думку чоловіка, може коштувати близько 8000 доларів. Детальніше про цей випадок він розказав на одному з тематичних форумів у Reddit, зазначивши, що його досвід надихнув багатьох інших колекціонерів перевірити свої старі речі.

Перевірив речі на горищі

"Я прибирав у гаражі й переглядав деякі старі речі. У дитинстві був завзятим читачем й зберігав усі книги та журнали у величезній сумці. Коли відкрив старий щоденник у твердій обкладинці, щоб перечитати деякі записи з молодших класів, то побачив, що звідти випала картка Charizard в ідеальному стані", — згадує Джамелл.

Картка з покемонами Фото: Reddit

До слова, подібні картки приносять власникам величезні суми грошей. У 2021 році один щасливчик продав Charizard-Holo 1999 року за $50 тисяч після того, як знайшов її на горищі. До того ж три з 10 найцінніших карт покемонів, проданих на eBay, були саме Charizard.

Оцінка картки

Щоб визначити цінність знахідки, за словами американця, спершу потрібно провести професійну оцінку.

"Вона проводиться за шкалою від 1 до 10, де 10 — найвищий бал. Експерти враховують стан картки, зокрема поверхні та країв. Якщо моя картка зберігалася у книзі, тобто в темряві, й була недоторканою протягом 20 років, то я маю всі шанси отримати високу оцінку", — сподівається він.

Між іншим, у 2024 році компанія Market Decipher оцінила вартість усього ринку торгових карт у 21,4 мільярда доларів, а до 2034 року прогнозується зростання цього показника до 58,2 мільярда доларів.

Нагадаємо, раніше Марсель, який живе у Техасі (США), знайшов в струмку біля свого будинку викинуту валізу й вирішив її відкрити. Чоловік був дуже здивований тим, що побачив всередині. Своєю знахідкою він поділився на одному з тематичних форумів на платформі Reddit, зібравши понад 28 тисяч вподобайок і 5 тисяч коментарів.

Крім того, однак жінка придбала свічник всього за 4 долари й була абсолютно приголомшена, дізнавшись про його справжню вартість. У вірусному дописі на Reddit вона поділилася фотографією своєї знахідки й розповіла про деталі цієї історії.