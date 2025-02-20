Мужчина нашел старую карточку, спрятаную 20 лет назад: он онемел, узнав ее стоимость

Чтобы определить точную стоимость находки, по словам 37-летнего Джамелля, сперва нужно провести профессиональную оценку.

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37-летний Джамелль из Техаса (США) наткнулся на карточку с покемонами, которую спрятал в дневнике 20 лет назад. Сегодня этот раритет, по мнению мужчины, может стоить около 8000 долларов. Подробнее об этом случае он рассказал на одном из тематических форумов в Reddit, отметив, что его опыт вдохновил многих коллекционеров проверить свои старые вещи.

Проверил вещи на чердаке

"Я убирал в гараже и просматривал некоторые старые вещи. В детстве я был заядлым читателем и хранил все книги и журналы в огромной сумке. Когда открыл старый дневник в твердой обложке, чтобы перечитать некоторые записи из младших классов, то увидел, что оттуда выпала карточка Charizard в идеальном состоянии", — вспоминает Джамелл.

Карточка с покемонами Фото: Reddit

К слову, подобные карточки приносят владельцам огромные суммы денег. В 2021 году один счастливчик продал Charizard-Holo 1999 года за $50 тысяч после того, как нашел ее на чердаке. К тому же три из 10 самых ценных карт покемонов, проданных на eBay, были именно Charizard.

Оценка карты

Чтобы определить ценность находки, по словам американца, сперва нужно провести профессиональную оценку.

"Она проводится по шкале от 1 до 10, где 10 — самый высокий балл. Эксперты учитывают состояние карточки, в частности поверхности и краев. Если моя карточка хранилась в книге, то есть в темноте, и была нетронутой в течение 20 лет, то я имею все шансы получить высокую оценку", — надеется он.

Между прочим, в 2024 году компания Market Decipher оценила стоимость всего рынка торговых карт в 21,4 миллиарда долларов, а к 2034 году прогнозируется рост этого показателя до 58,2 миллиарда долларов.

Напомним, ранее Марсель, который живет в Техасе (США), нашел в ручье возле своего дома выброшенный чемодан и решил его открыть. Мужчина был очень удивлен тем, что увидел внутри. Своей находкой он поделился на одном из тематических форумов на платформе Reddit, собрав более 28 тысяч лайков и 5 тысяч комментариев.

Кроме того, однако женщина приобрела подсвечник всего за 4 доллара и была совершенно ошеломлена, узнав о его настоящей стоимости. В вирусном посте на Reddit она поделилась фотографией своей находки и рассказала о деталях этой истории.