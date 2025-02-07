Женщина сняла старый ковер в доме и была сильно удивлена: что под ним (фото)

Новая владелица дома, построенного в 1928 году, недавно начала реставрировать помещение и наткнулась на интересный сюрприз.

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Шанна Херрик из Западной Вирджинии (США) начала ремонт в своем доме около месяца назад. Когда она сняла ковер на полу и лестнице, то увидела старые обои с рисунками детей. Подробнее об этой находке она рассказала в TikTok.

"Мы сейчас работаем над реставрацией деревянного пола и лестницы, которые были полностью покрыты коврами. Когда сняли старое покрытие, то увидели под ним изображения младенцев. Это работа художницы Бесси Пиз Гутманн, она была довольно популярной в те времена", — рассказывает Шанна в интервью Newsweek.

Сюрприз под ковром

В ролике, опубликованном в TikTok, женщина показывает интересные рисунки более подробно, рассматривая образы детей в старинной одежде на каждой из ступенек. "Я не знаю, на что я надеялась, но точно не на это", — отметила она в описании к вирусному видео.

Рисунки Бесси Пиз Гутманн были довольно популярными в те времена Фото: TikTok

Позже хозяйка рассказала своим любознательным зрителям, что этот дом возведен в 1928 году, а лестница, о которой идет речь, — главная в доме, поэтому смешные рисунки, по ее мнению, выглядят там неуместно. "Хотя я понимаю, насколько они уникальны и интересны, но это меня тревожит. Простите все, у кого другое мнение", — добавила Харрик.

Мнения зрителей

Зрители вмешались в дискуссию и отреагировали на увиденное в кадре.

"Как кто-то мог скрыть такую красоту?";

"Странное у вас понимание прекрасного";

"О Боже! Это удивительно. Я бы оставила их и наслаждалась";

"А что вам мешает? Нарисуйте у себя дома и наслаждайтесь";

"Я демонтировал бесчисленное количество лестниц. Ни разу не находил ничего подобного".

Напомним, женщина, которую зовут Амелия, наткнулась на непостижимую находку под досками пола в своем 250-летнем доме. Она появилась в социальных сетях, чтобы похвастаться сокровищами, которые ей удалось там откопать.

А вот супруги Рут и Тод из Калифорнии (США) недавно приобрели старый дом 1860 года и не могли поверить своим глазам, когда впервые залезли на чердак.