"Ничего себе": семья после покупки дома 1860 года впервые залезла на чердак (фото)

Новые владельцы дома занялись капитальным ремонтом. В процессе они нашли две дополнительные комнаты на чердаке, о которых раньше даже не догадывались.

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Супруги Рут и Тод из Калифорнии (США) недавно приобрели старый дом 1860 года и не могли поверить своим глазам, когда впервые залезли на чердак. Кадрами с экскурсии они поделились в Instagram.

Новые владельцы квартиры занялись капитальным ремонтом. В процессе они нашли две дополнительные комнаты на чердаке, о которых раньше даже не догадывались.

Дополнительные комнаты

"Когда осматривали дом перед покупкой, то спрашивали предыдущего владельца о состоянии чердака. Нам было интересно, есть ли там место для перепланировки, чтобы расширить пространство. Агент по недвижимости сказал, что не стоит обращать на это внимание, поскольку там только место для хранения вещей. Когда переехали, ожидания были настолько низкими, что мы были ошеломлены, обнаружив две детские комнаты с обоями, шкафами для хранения вещей и даже железнодорожным набором", — рассказала Рут в интервью журналу Newsweek.

Детская спальня на чердаке старого дома Фото: Instagram

Наш агент по недвижимости был прав — с низкими потолками это место действительно пригодно только для хранения вещей, но было интересно открыть для себя "капсулу времени" из прошлого какого-то ребенка.

Мнения людей

Пара опубликовала видео своей находки в Instagram. Пользователи сети начали активно комментировать увиденное в кадре.

"Зачем покупать дом, если можно пойти на чердак?";

"Это так круто. Можно сделать ремонт, поднять крышу и таким образом расширить общую площадь дома";

"Это дико! Поезд до сих пор там... Круто, но жутко";

"Ничего себе! Вот вам повезло".

Напомним, ранее супружеская пара исследовала чердак, который не был включен в объявление о продаже недвижимости 1890 года. Их неожиданная находка вызвала бурную реакцию среди пользователей соцсетей.

А вот другой мужчина пришел на осмотр квартиры и после долго не мог успокоиться. В одной из комнат нового дома он увидел на паркете белые очертания человеческого тела, как это часто делают правоохранители на месте убийства. Подробнее об этом случае он рассказал на одном из тематических форумов на Reddit.